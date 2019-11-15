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Instagram убирает лайки по всему миру

от Telekritika
От Telekritika 720
Главная Диджитал Instagram убирает лайки по всему миру

В Украине некоторые пользователи соцсети также увидели эти изменения.

С 14 ноября Instagram начал скрывать лайки под записями пользователей по всему миру, однако функция пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщил TechCruch.

Таким образом под постом не будет видно показателя лайков, будет лишь надпись  «понравилось … и другим». Instagram считает, что пользователи должны решать сами, стоит ли что-то лайкать, а не судить по отметке под постом. Также это изменение может затронуть и контент сети. Так пользователи смогут публиковать, что для них важно, не беспокоясь о публичном одобрении в виде количества лайков.

Тем не менее по-прежнему можно увидеть, скольким понравилась публикация, нажав на список лайкнувших под фото на своем аккаунте. Другие пользователи увидят только несколько имен общих друзей, а общее число можно будет посчитать вручную.

Функция отказа от лайков беспокоит инфлюенсеров и блогеров. По данным сервиса по поиску блогеров для рекламы HypeAuditor, в странах, где Instagram тестирует обновление, количество отметок «нравится» снизилось от 3% до 15%.

Instagram убирает лайки по всему миру

как снизились показатели лайков у инфлюенсеров в разных странах

Ранее соцсеть начала скрывать лайки в Канаде, а затем запустила тест в Ирландии, Италии, Японии и некоторых других странах. Instagram сообщает, что отзывы об эксперименте до сих пор были положительными, но тестирование продолжается, потому что это фундаментальное изменение приложения.

Фото: HypeAuditor, Unsplash

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