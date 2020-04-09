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Сериалы в прошлом: стриминговые платформы делают ставку на реалити-шоу

от Telekritika
От Telekritika 205
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Данные исследования Ampere Analysis.

Согласно данным аналитической компании Ampere Analysis, в течение 2019 года стриминговые платформы значительно нарастили линейку реалити-шоу. Данный вид контента стал вторым по популярности, а лидирует документальное кино, сообщает digitaltveurope.com.

К примеру, Netflix в январе 2018 года предлагал 4 оригинальных реалити-шоу, к концу 2019 года — 32.  Эксперты отмечают, что реалити «Love Is Blind» стало одним из самых популярных в первом квартале 2020 года.

Не отставали от Netflix и другие сервисы, благодаря чему по итогам 2019 года реалити-шоу заняли второе место в рейтинге популярных видов контента среди аудитории из Великобритании и США. Также аналитики отмечают, что наибольшее количество продлений на следующие сезоны (24%) получили именно реалити, а из комедий и документари продлят лишь 17%.

По данным Ampere, документальные фильмы были наиболее популярны в прошлом году. На этот жанр пришлось  31% всех премьер. А комедии были третьими по популярности.

В отчете также говорится, что 2019 году ТВ-каналы отменили 178 реалити-шоу, а стриминги только 66.

«Раньше реалити-шоу были основой линейного телевидения. Их роизводство не требовало больших вложений, а сам контент был очень популярен среди аудитории. Однако теперь пальму первенства перехватили стриминговые платформы, которые готовы вкладываться в развитие этого жанра. Думаю, что теперь не сериалы, а реалити-шоу станут новым полем для стриминговых войн», — комментирует Оливия Дин, аналитик Ampere Analyst.

Напомним: ранее стало известно, что в Австралии запустили собственный стриминговый сервис — Fanforce TV.

Фото: кадр из реалити-шоу The Circle

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