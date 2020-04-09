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В Австралии запустили собственный стриминговый сервис — Fanforce TV

от Telekritika
От Telekritika 179
Главная Диджитал В Австралии запустили собственный стриминговый сервис — Fanforce TV

Платформа платит тем пользователям, которые привлекают новых платежеспособных зрителей.

Австралийская кинопрокатная Fanforce на этой неделе запустила собственный стриминговый сервис Fanforce TV, который позиционируют как платформу, управляемую пользователями и идеально подходящую киноманам, передает variety.com.

Fanforce TV предполагает платное подключение, живые трансляции, а также чат, где зрители и эксперты могут общаться, делиться мнениями, публиковать рецензии.

«Сообщество всегда было в основе того, что мы делаем в Fanforce, но в связи с переходом на карантин из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены перенести более 250 кинопремьер с участием создателей фильмов в 37-ми странах. При помощи стриминга, мы переместили их в онлайн, привлекли киноделов и зрителей, чтобы дать им возможность общаться посредством чата», — прокомментировал основатель FanForce Дэнни Лачевр.

В сервис также интегрирована система Home Premieres, позволяющая школам, предприятиям, бизнесам проводить собственные групповые кинопросмотры и организовывать дискуссии. Также работает система, благодаря которой активные пользователи, привлекающие платежеспособную аудиторию на сайт, получают денежное вознаграждение.

Напомним: ранее стало известно, что Netflix запустил Instagram-шоу о том, как пережить карантин.

Фото: скриншот Fanforce TV

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