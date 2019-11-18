Самым дорогим американским брендом стал Amazon

BrandZ опубликовал рейтинг ТОП-100 самых дорогих американских брендов. В нем представлены компании со сфер технологий, ритейла, провайдеров и других. Об этом сообщил PR Newswire.
Рейтинг возглавила Amazon, стоимостью 334,646 млрд долларов. Это стало самой высокой суммой за всю историю рейтинга. По подсчетам BrandZ, компания увеличила свою стоимость на 20% и обогнала прошлогоднего лидера – Apple.
За Amazon следуют два гиганта в категории технологий – Apple и Google, которые оцениваются примерно одинаково: $303,381 млрд и $303,217 млрд. Тем не менее их стоимость понизилась на 2-3% в сравнении с прошлым годом.
4 место заняла Microsoft, который стоит 261,090 млрд долларов. Пятерку закрыла платежная система Visa, которая осталась на той же позиции, что и в прошлом году, хотя и увеличилась на 15%. Стоимость ее составила 187,906 млрд.
|Рейтинг 2020
|Бренд
|Категория
|Стоимость бренда 2020 ($ млрд)
|% Изменение стоимости бренда 2020 vs 2019
|Рейтинг 2019
|1
|Amazon
|Ритейл
|334,646
|20%
|3
|2
|Apple
|Технологии
|303,381
|-4%
|1
|3
|Технологии
|303,217
|-3%
|2
|4
|Microsoft
|Технологии
|261,090
|21%
|4
|5
|Visa
|Платежи
|187,906
|15%
|5
|6
|Технологии
|159,702
|-1%
|6
|7
|McDonald’s
|Фастфуд
|143,787
|15%
|7
|8
|Mastercard
|Платежи
|106,263
|16%
|10
|9
|AT&T
|Телеком- провайдер
|99,428
|-7%
|8
|10
|Verizon
|Телеком- провайдер
|98,375
|7%
|11
Также Instagram стал самым быстром «гонщиком», он практически удвоил свою стоимость (98%) и поднялся на 22 место в рейтинге.
А компании UnitedHealthcare, Aetna, Airbnb и Taco Bell – новенькие в рейтинге в этом году.
Ранее генеральный директор Amazon Джефф Безос потерял за один вечер почти $7 млрд.
Фото: Unsplash