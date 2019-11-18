Самым дорогим американским брендом стал Amazon

BrandZ опубликовал рейтинг ТОП-100 самых дорогих американских брендов. В нем представлены компании со сфер технологий, ритейла, провайдеров и других. Об этом сообщил PR Newswire.

Рейтинг возглавила Amazon, стоимостью 334,646 млрд долларов. Это стало самой высокой суммой за всю историю рейтинга. По подсчетам BrandZ, компания увеличила свою стоимость на 20% и обогнала прошлогоднего лидера – Apple.

За Amazon следуют два гиганта в категории технологий – Apple и Google, которые оцениваются примерно одинаково: $303,381 млрд и $303,217 млрд. Тем не менее их стоимость понизилась на 2-3% в сравнении с прошлым годом.

4 место заняла Microsoft, который стоит 261,090 млрд долларов. Пятерку закрыла платежная система Visa, которая осталась на той же позиции, что и в прошлом году, хотя и увеличилась на 15%. Стоимость ее составила 187,906 млрд.

Рейтинг 2020 Бренд Категория Стоимость бренда 2020 ($ млрд) % Изменение стоимости бренда 2020 vs 2019 Рейтинг 2019 1 Amazon Ритейл 334,646 20% 3 2 Apple Технологии 303,381 -4% 1 3 Google Технологии 303,217 -3% 2 4 Microsoft Технологии 261,090 21% 4 5 Visa Платежи 187,906 15% 5 6 Facebook Технологии 159,702 -1% 6 7 McDonald’s Фастфуд 143,787 15% 7 8 Mastercard Платежи 106,263 16% 10 9 AT&T Телеком- провайдер 99,428 -7% 8 10 Verizon Телеком- провайдер 98,375 7% 11

Также Instagram стал самым быстром «гонщиком», он практически удвоил свою стоимость (98%) и поднялся на 22 место в рейтинге.

А компании UnitedHealthcare, Aetna, Airbnb и Taco Bell – новенькие в рейтинге в этом году.

Ранее генеральный директор Amazon Джефф Безос потерял за один вечер почти $7 млрд.

Фото: Unsplash

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