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Самым дорогим американским брендом стал Amazon

от Telekritika
От Telekritika 398
Главная Диджитал Самым дорогим американским брендом стал Amazon

В прошлом году компания занимала третье место.

BrandZ опубликовал рейтинг ТОП-100 самых дорогих американских брендов. В нем представлены компании со сфер технологий, ритейла, провайдеров и других. Об этом сообщил PR Newswire.

Рейтинг возглавила Amazon, стоимостью 334,646 млрд долларов. Это стало самой высокой суммой за всю историю рейтинга. По подсчетам BrandZ, компания увеличила свою стоимость на 20% и обогнала прошлогоднего лидера – Apple.

За Amazon следуют два гиганта в категории технологий – Apple и Google, которые оцениваются примерно одинаково: $303,381 млрд и $303,217 млрд. Тем не менее их стоимость понизилась на 2-3% в сравнении с прошлым годом.

4 место заняла Microsoft, который стоит 261,090 млрд долларов. Пятерку закрыла платежная система Visa, которая осталась на той же позиции, что и в прошлом году, хотя и увеличилась на 15%. Стоимость ее составила 187,906 млрд.

Рейтинг 2020БрендКатегория Стоимость бренда 2020 ($ млрд) % Изменение стоимости бренда 2020 vs 2019Рейтинг 2019
1AmazonРитейл334,64620%3
2AppleТехнологии303,381-4%1
3GoogleТехнологии303,217-3%2
4MicrosoftТехнологии 261,09021%4
5VisaПлатежи187,90615%5
6FacebookТехнологии 159,702-1%6
7McDonald’sФастфуд143,78715%7
8MastercardПлатежи 106,26316%10
9AT&TТелеком- провайдер99,428-7%8
10VerizonТелеком- провайдер 98,3757%11 

Также Instagram стал самым быстром «гонщиком», он практически удвоил свою стоимость (98%) и поднялся на 22 место в рейтинге.

А компании UnitedHealthcare, Aetna, Airbnb и Taco Bell – новенькие в рейтинге в этом году.

Ранее генеральный директор Amazon Джефф Безос потерял за один вечер почти $7 млрд. 

Фото: Unsplash

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