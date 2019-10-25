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CEO Amazon за день потерял почти $7 млрд

от Telekritika
От Telekritika 426
Главная Диджитал CEO Amazon за день потерял почти $7 млрд

Если ситуация не изменится – Джефф Безос потеряет статус самого богатого человека в мире.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос потерял за один вечер почти $7 млрд. Об этом сообщил CNBS.

24 октября Amazon отчитался о прибыли в третьем квартале, что разочаровало инвесторов и привело к тому, что акции Amazon упали на 9% после закрытия торгов. По состоянию на 18:00 по восточному времени акции упали на 6,6%.

Для Безоса, который владеет 57 610 359 акциями Amazon это означает потерю почти $6,9 млрд.

Если ситуация не изменится к сегодняшнему вечеру, то после завтрашнего закрытия рынка, Безос потеряет титул самого богатого человека в мире (согласно индексу миллиардеров Bloomberg) и уступит место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу.

Ранее стало известно, что крупнейшим покупателем фильмов на SVOD-сервисах стал Amazon.

Фото: AP

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