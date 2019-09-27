ДиджиталНовостиТВ

Крупнейшим покупателем мировых фильмов на сервисах SVoD стал Amazon

от Telekritika
От Telekritika 590
Главная Диджитал Крупнейшим покупателем мировых фильмов на сервисах SVoD стал Amazon

85 процентов фильмов для ЕС производятся в Великобритании, Франции и Германии.

Отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории показывает, что большинство фильмов Евросоюза, доступных на сервисах SVoD (subscription video on demand) по всему миру, производятся в пятерке стран: Германия, Испания, Франция, Великобритания и Италия. Об этом сообщил Advanced Television.

Среди них Великобритания является крупнейшим поставщиком фильмов. Она производит 38% всех уникальных фильмов ЕС, за ней следуют Франция с 18%, Германия с 12%, Италия с 11% и Испания с 6%. На эти 5 стран приходится 85% всех фильмов ЕС, доступных на SVoD-сервисах за пределами Европы.

Также за пределы Европы экспортируют фильмы страны-производители среднего размера. В них входят Бельгия, Нидерланды, Австрия – с разножанровыми фильмами; Швеция, Дания, Финляндия – со специальными жанрами, такими как Nordic Noir; и англоязычные фильмы из Ирландии. На эти страны приходится 11% всех уникальных кинокартин из каталогов SVoD.

Крупнейшим покупателем фильмов в ЕС стал Amazon. Он купил 3281 наименование в 14 каталогах разных стран, за ним следует Netflix с 1816 уникальными заголовками из 20 каталогов.

Ранее крупнейшими покупателями фильмов из стран Евросоюза были российский сервис Ivi и три китайских сервиса Youku, iQiyi, Tencent Video.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

▶ Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в трейлере...

03.06.2019

6 диджитал-стартапов, которые изменят интернет к лучшему

12.02.2018

⚡ «Чернобыль» и Ланнистеры: объявлены номинанты на премию...

16.07.2019

Украинские медийщики, которые умерли в 2017 году

21.12.2017

Шоу должно продолжаться: как прошел финал «Голосу країни...

30.04.2018

🔥 Коррупционный FM-конкурс Нацсовета в Кривом Роге оспорен...

04.07.2019

Украина на 102-м месте в мировом рейтинге свободы...

18.04.2019

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля...

11.04.2019

⛔ Нацсовет запретил на полгода «британский» канал «Наше...

08.02.2019

«Американские боги» сойдут на землю в марте

06.12.2018