Крупнейшим покупателем мировых фильмов на сервисах SVoD стал Amazon

Отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории показывает, что большинство фильмов Евросоюза, доступных на сервисах SVoD (subscription video on demand) по всему миру, производятся в пятерке стран: Германия, Испания, Франция, Великобритания и Италия. Об этом сообщил Advanced Television.

Среди них Великобритания является крупнейшим поставщиком фильмов. Она производит 38% всех уникальных фильмов ЕС, за ней следуют Франция с 18%, Германия с 12%, Италия с 11% и Испания с 6%. На эти 5 стран приходится 85% всех фильмов ЕС, доступных на SVoD-сервисах за пределами Европы.

Также за пределы Европы экспортируют фильмы страны-производители среднего размера. В них входят Бельгия, Нидерланды, Австрия – с разножанровыми фильмами; Швеция, Дания, Финляндия – со специальными жанрами, такими как Nordic Noir; и англоязычные фильмы из Ирландии. На эти страны приходится 11% всех уникальных кинокартин из каталогов SVoD.

Крупнейшим покупателем фильмов в ЕС стал Amazon. Он купил 3281 наименование в 14 каталогах разных стран, за ним следует Netflix с 1816 уникальными заголовками из 20 каталогов.

Ранее крупнейшими покупателями фильмов из стран Евросоюза были российский сервис Ivi и три китайских сервиса Youku, iQiyi, Tencent Video.

Фото: Unsplash

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