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Reuters и Facebook запустили онлайн-курс по борьбе с фейками

от Telekritika
От Telekritika 274
Главная Диджитал Reuters и Facebook запустили онлайн-курс по борьбе с фейками

Эксперты научат определять фальшивые новости.

Reuters при спонсорстве Facebook запустило бесплатный онлайн-курс по опровержению фейков. Об этом сообщается на сайте международного информагентства.

Курс доступен на четырех языках и состоит из трех частей:

  • как манипулируют медиа;
  • в чем заключается новая угроза дипфейков и «синтетических» медиа;
  • как редакции могут защититься от манипуляций.

В конце каждого раздела доступен тест на усвоение информации.

Reuters и Facebook запустили онлайн-курс по борьбе с фейками«Разрабатывая курс, мы опирались на собственный опыт, чтобы показать реальные примеры фейков, гипотетические случаи и дать слушателям понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций», — пишут авторы курса.  

Напомним, ранее Facebook объявил Deepfake Detection Challenge (DFDC) — конкурс на создание технологии для борьбы с фейковыми видео. 

Фото: Pexels, Reuters

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