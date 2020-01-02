Reuters и Facebook запустили онлайн-курс по борьбе с фейками

Reuters при спонсорстве Facebook запустило бесплатный онлайн-курс по опровержению фейков. Об этом сообщается на сайте международного информагентства.

Курс доступен на четырех языках и состоит из трех частей:

к ак манипулируют медиа;

в чем заключается новая угроза дипфейков и «синтетических» медиа;

как редакции могут защититься от манипуляций.

В конце каждого раздела доступен тест на усвоение информации.

«Разрабатывая курс, мы опирались на собственный опыт, чтобы показать реальные примеры фейков, гипотетические случаи и дать слушателям понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций», — пишут авторы курса.

Напомним, ранее Facebook объявил Deepfake Detection Challenge (DFDC) — конкурс на создание технологии для борьбы с фейковыми видео.

Фото: Pexels, Reuters

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