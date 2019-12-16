Проект 1+1 media «Люди против машин» получил первые 100 заявок от участников

В конце ноября группа 1+1 media представила проект-эксперимент «Mind Contest: люди против машин». Прием анкет на участие начался 19 ноября, и уже 13 декабря организаторы конкурса получили более 100 заявок участников. Об этом сообщила пресс-служба медиагруппы.

«Учитывая нестандартный подход и целевую аудиторию участников проекта, мы с командой жюри приятно удивлены смелостью украинцев. Время принять участие еще есть, поэтому уверен, что конец года познакомит нас с еще большим количеством качественных заявок от участников. Нам с коллегами точно будет нелегко при отборе и формирования команд, ведь на кону – борьба за первенство в креативной индустрии», – отметил Максим Кривицкий, председатель жюри проекта «Mind Contest: люди против машин» и генеральный продюсер канала 1+1.

Заполнить заявку на участие в проектах можно до 29 декабря 2019 года. Анкета участника должна содержать контактную информацию, видеовизитку до 120 секунд, логлайн объемом до 700 знаков с отступлениями и ссылки на три видеоработы, которые помогут жюри узнать больше о подходе участника к созданию контента.

На основе поданных заявок жюри отберет до 12 участников, которые будут распределены на несколько команд, которые перейдут во второй этап проекта.

Во втором этапе команды людей и нейросеть будут работать над реализацией собственной идеи. Задача каждой команды людей ‒ создать тизер к собственно вымышленному сериалити, который далее будет соперничать с тизерами идей, сгенерированными нейросетью. Для равных шансов на выигрыш ‒ количество идей от нейросети будет равно количеству идей от команд людей. Для обеспечения конфиденциальности и неразглашении авторства с участниками будет подписано соглашение, которое будет гарантировать сохранение тайны содержания идеи и реализации до финального этапа.

Третий и финальный этап проекта состоится весной 2020 года в Киеве, где для жюри и зрителей батла будут представлены тизеры, созданные Л-командами и нейросетью, но без указания авторства. Жюри вместе с присутствующими гостями финального мероприятия путем голосования выберут победителя и только после этого узнают, кто его создатель – человек или машина.

Команда победителей проекта получит финансовое вознаграждение в размере 100 тыс грн. В случае победы нейронной сети средства пойдут на благотворительность.

Напомним, ранее 1+1 media запустила новый проект «Mind Contest: люди против машин». Цель проекта — проверить гипотезу о том, что искусственный интеллект может противостоять человеческому и самостоятельно создавать не менее оригинальный контент.

Фото: пресс-служба 1+1 media

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