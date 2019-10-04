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Пользователи нуждаются в интернете больше, чем в телевидении

от Telekritika
От Telekritika 687
Главная Диджитал Пользователи нуждаются в интернете больше, чем в телевидении

По данным исследования, смартфоны и интернет для пользователей важнее, чем телевизоры.

В опросе телекоммуникационной компании Orange приняли участие почти 12 тысяч респондентов из девяти стран мира. По результатам исследования: без смартфона не могут жить 60% пользователей, без интернета не выдержат – 67%, а без телевизора – лишь 44%. Об этом сообщается на официальном сайте Orange.

Что касается социальных сетей, то 75% пользователей из Франции и Испании утверждают, что могут обойтись без них, а среди американцев этот показатель достигает 82%. Такое безразличие к соцсетям может быть обусловлено тем, что почти половина респондентов не доверяют информации, которую там публикуют. Соцсетям доверяют лишь 31% пользователей во Франции, 41% – в Испании, 51% – в Великобритании и 50% – в США.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что в Instagram активнее аудитория, а в Facebook чаще кликают на рекламу.

Фото: Unsplash

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