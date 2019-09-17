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В Instagram активнее аудитория, а в Facebook чаще кликают на рекламу – исследование

от Telekritika
От Telekritika 475
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Интернет-платформа для менеджмента Socialbakers провела исследование текущей картины взаимодействий в соцсетях.

Инфографика маркетингового ресурса Socialbakers затронула темы разницы вовлеченности в социальных сетях, рекламных площадок с лучшей конверсией и нюансов рекламы в Facebook и Instagram. Исследование доступно для скачивания на сайте Socialbakers.

«Данные показывают, что те маркетологи, которые не вкладывают много усилий в платные социальные сети, отстают», – говорит CEO Socialbakers Ювал Бен-Идцжак.

Исследование показывает, что аудитория Facebook и Instagram примерно одинаковая по количеству. При этом пользователи Instagram более активны.

Касательно взаимодействий, за последний год в Instagram они понизились до уровня июня 2018 года. А в Facebook цифры даже ниже, чем летом 2018-го.

В Instagram активнее аудитория, а в Facebook чаще кликают на рекламу – исследование

В топовый формат контента по-прежнему входят изображения. На Facebook – 70%, а в Instagram – 80% популярных публикаций – это картинки. С видеоматериалами дела обстоят хуже – только 20% и 15% соответственно.

Рекламу лучше подгонять под мобильную версию сайта, так как смартфонами пользуются чаще. Также цена за клик в десктопной рекламе выше почти в три раза.

В Instagram активнее аудитория, а в Facebook чаще кликают на рекламу – исследование

Показатель кликабельности выше всего при размещении рекламы в ленте Facebook (1,60%). У Instagram дела обстоят хуже – 0,25%,  поэтому более 60% всех расходов на рекламу по-прежнему выделяется на ленту новостей Facebook.

В Instagram активнее аудитория, а в Facebook чаще кликают на рекламу – исследование

Напомним, «Телекритика» недавно писала о том, какие сайты чаще всего посещали украинцы в августе.

Фото: Socialbakers, Pixabay

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