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👁От селфи до мальчишников: как Зона отчуждения притягивает волны «непривычного» туризма

от Telekritika
От Telekritika 210
Главная Интернет 👁От селфи до мальчишников: как Зона отчуждения притягивает волны «непривычного» туризма

Сложно представить, но Чернобыль и Припять – невольные памятники разрушительному атому и жертвам Аварии на Чернобыльской атомной электростанции. А сложно потому, что сегодня города-призраки стали крайне популярными туристическими местами, где люди устраивают фотосессии, челленджи и даже мальчишники.

После выхода сериала многие пользователи Instagram ринулись смотреть, как Зона отчуждения выглядит сегодня, и по тематическим хештегам нашли много контрастных фото: от полуобнаженных девушек до неуместных селфи.

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Факты такого непривычного туризма шокировали не только обычных пользователей. Зарубежные СМИ также начали развивать тему. Например, Vice обнаружили, что в Припяти проводят мальчишники и девичники.

В итоге, создатель мини-сериала Крэйг Мазин призвал людей прекратить делать селфи и с уважением отнестись к месту, где люди проявили героизм и мужество, ликвидируя последствия аварии.

«Замечательно, что “Чернобыль” HBO вдохновил волну туризма в Зону отчуждения. Но да, я видел, какие фотографии ходят вокруг, – написал он в Twitter. – Если вы посетите, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Отнеситесь с уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал собой».

Ранее, «Телекритика» в 10 пунктах подытожила, как «Чернобыль» повлиял на культуру и бизнес.

Фото: pixabay

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