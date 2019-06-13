👁От селфи до мальчишников: как Зона отчуждения притягивает волны «непривычного» туризма

После выхода сериала многие пользователи Instagram ринулись смотреть, как Зона отчуждения выглядит сегодня, и по тематическим хештегам нашли много контрастных фото: от полуобнаженных девушек до неуместных селфи.

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ — Bruno Zupan (@komacore) June 9, 2019

Факты такого непривычного туризма шокировали не только обычных пользователей. Зарубежные СМИ также начали развивать тему. Например, Vice обнаружили, что в Припяти проводят мальчишники и девичники.

В итоге, создатель мини-сериала Крэйг Мазин призвал людей прекратить делать селфи и с уважением отнестись к месту, где люди проявили героизм и мужество, ликвидируя последствия аварии.

«Замечательно, что “Чернобыль” HBO вдохновил волну туризма в Зону отчуждения. Но да, я видел, какие фотографии ходят вокруг, – написал он в Twitter. – Если вы посетите, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Отнеситесь с уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал собой».

Ранее, «Телекритика» в 10 пунктах подытожила, как «Чернобыль» повлиял на культуру и бизнес.

Фото: pixabay