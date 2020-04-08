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Объем голосовых звонков в Viber вырос в 4 раза

от Telekritika
От Telekritika 79
Главная Диджитал Объем голосовых звонков в Viber вырос в 4 раза

Во всем мире.

Жители разных стран активно используют приложение для звонков и обмена сообщениями во время кризиса в здравоохранении, связанного с COVID-19. Результатом стало значительное увеличение использования Viber во всем мире, сообщает пресс-служба.

«За последние несколько недель активность пользователей в приложении многократно возросла. Самыми популярными функциями стали групповые чаты и аудиозвонки», — говорится в релизе.

Аналитики компании сообщают, что сегодня пользователи отправляют на 134% больше сообщений в групповых чатах по сравнению с последней неделей января, а количество групповых вызовов, полученных средним пользователем Viber, увеличилось на 370%.

Также в отчете указано, что с началом распространения пандемии

  • количество ежедневных активных пользователей Viber по всему миру в марте увеличилось на 18%;
  • количество новых пользователей, ежедневно регистрирующихся в Viber, выросло на 25%;
  • люди стали дольше общаться по аудиосвязи — средняя продолжительность звонка в приложении увеличилась на 35%;
  • пользователи отправляют на 75% больше видеосообщений.

Среднее количество просмотров постов в сообществах выросло на 78% благодаря таким инициативам, как помощь в распространении среди пользователей сервиса важной информации о мерах безопасности в периоды изоляции. К примеру, в приложении появилось официальное сообщество Министерства здравоохранения Украины, в котором за 2 недели его существования уже более 3 млн участников. Кроме того, на прошлой неделе в Viber был запущен чат-бот Всемирной организации здравоохранения, призванный обеспечить подписчиков актуальной и правдивой информацией о COVID-19.

Показатели использования Viber в Украине также растут по всем ключевым функциям:

  • Пользователи стали отправлять на 21% больше сообщений в Viber. При этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46% фотосообщений — на 39%.
  • На 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах.
  • Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%. При этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно.
  • Групповых звонков стало больше на 292%.
  • Возросла популярность сообществ. Теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше «лайков».

«Мы адаптируемся к последним событиям этого сложного времени, чтобы помочь ученикам и преподавателям, коллегам и партнерам, друзьям и близким поддерживать постоянный контакт друг с другом. Наши пользователи полагаются на нас, и мы продолжим работать, чтобы менять их жизнь к лучшему, сохраняя свободу и безопасность общения», – прокомментировал генеральный директор Rakuten Viber Джамел Агауа.

Напомним: ранее стало известно, что Viber расширяет свои возможности после объявления пандемии.

Фото: Viber

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