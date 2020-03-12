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Viber расширяет свои возможности после объявления пандемии

от Telekritika
От Telekritika 86
Главная Диджитал Viber расширяет свои возможности после объявления пандемии

Число возможных участников групповых аудиозвонков в Viber увеличивается в два раза – до 10 человек одновременно

С 12 марта компания приняла решение о расширении ресурсных возможностей на фоне распространения коронавируса и растущей потребности пользователей оставаться на связи со своими коллегами и родными. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В это непростое время мы стремимся предоставить пользователям как можно больше способов оставаться на связи целыми группами, не находясь при этом в одном месте физически. На фоне распространения коронавируса многие компании предпочитают перевести сотрудников на удаленную работу, и им необходима безопасная и надежная платформа для общения с родными. Кроме того, они нуждаются в возможности полноценно работать из любой точки мира», — отмечает Офир Эял, операционный директор Rakuten Viber.

В компании сообщают, что все личные и групповые чаты Viber, звонки, сообщения, фото и документы защищены сквозным шифрованием: «Viber не хранит на своих серверах передаваемый в приложении контент. Ключи для дешифровки хранятся только на устройствах самих пользователей и недоступны сотрудникам Viber или третьим лицам».

Фото: unsplash

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