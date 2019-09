Новое китайское приложение позволяет стать героем фильма или видео

В Китае появилось мобильное приложение Zao, позволяющее вставить свое лицо в сцены сотен фильмов и телесериалов. Достаточно всего одной фотографии. Приложение уже стало вирусным. Об этом пишет The Verge.

Приложение выпустили только в пятницу, но оно уже достигло вершины бесплатных чартов в китайском iOS App Store. Но, как и в случае с FaceApp до этого, создатели Zao сталкиваются с негативной реакцией на предполагаемую угрозу конфиденциальности пользователей.

Пользователь Twitter Allan Xia опубликовал демонстрацию того, на что способно приложение, он показал 30-секундное видео, где его лицо заменило лицо Леонардо Ди Каприо в нескольких его фильмах. По словам юзера, клипы были созданы менее чем за восемь секунд только из одной фотографии, однако в Bloomberg отмечают, что приложение может также создавать серию фотографий, для этого нужно будет открыть и закрыть рот и глаза — для получения более реалистичных результатов.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019