Новое китайское приложение позволяет стать героем фильма или видео

В Китае появилось мобильное приложение Zao, позволяющее вставить свое лицо в сцены сотен фильмов и телесериалов. Достаточно всего одной фотографии. Приложение уже стало вирусным. Об этом пишет The Verge.

Приложение выпустили только в пятницу, но оно уже достигло вершины бесплатных чартов в китайском iOS App Store. Но, как и в случае с FaceApp до этого, создатели Zao сталкиваются с негативной реакцией на предполагаемую угрозу конфиденциальности пользователей.

Пользователь Twitter Allan Xia опубликовал демонстрацию того, на что способно приложение, он показал 30-секундное видео, где его лицо заменило лицо Леонардо Ди Каприо в нескольких его фильмах. По словам юзера, клипы были созданы менее чем за восемь секунд только из одной фотографии, однако в Bloomberg отмечают, что приложение может также создавать серию фотографий, для этого нужно будет открыть и закрыть рот и глаза — для получения более реалистичных результатов.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen. Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT — Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019

По словам Allan Xia, приложение предлагает ограниченное количество клипов, в которые можно интегрировать свое лицо. Разработчик приложения, вероятно, обучил алгоритмы каждому из этих клипов, чтобы легко вставить в них лицо пользователя. Приложение не может наложить лицо на любой видеоклип.

Технология похожа на ту, которую недавно использовали исследователи из лондонского Имперского колледжа: она способна превратить фотографию в поющий портрет. Разница в том, что Zao вставляет изображение пользователя в существующее видео, а не анимирует фотографию напрямую. Тем не менее, это демонстрирует, как быстро развиваются технологии: для того, что раньше требовало сотен изображений для создания убедительного поддельного видео, теперь достаточно одного изображения и с лучшим результатом.

В то же время политика конфиденциальности Zao вызвала почти негативную реакцию со стороны пользователей, которые засыпали его тысячами негативных отзывов в App Store. В приложении Zao указан разработчик Changsha Shenduronghe Network Technology, который является дочерней компанией Momo, китайской компании, владеющей сервисом потокового вещания и знакомств.

Политика конфиденциальности включает пункт, в котором говорится, что его разработчик получает бесплатную, постоянную лицензию на весь пользовательский контент. Компания была вынуждена быстро отреагировать на критику и теперь заявляет, что не будет использовать фотографии или видео своих пользователей без их согласия для чего-либо, кроме улучшения приложения. Она также обещает удалять пользовательские данные со своих серверов при удалении юзерами своих данных из приложения.

Вся эта история напоминает недавнее сумасшествие с приложением для «состаривания» лица FaceApp. Его разработчик был вынужден изменить политику конфиденциальности и предложить пользователям возможность удаления своих фотографий с серверов, если они того пожелают.

В то же время протестующие в Гонконге стараются максимально скрыть свои лица из-за опасений, что полиция использует технологию распознавания лиц для их идентификации и ареста. Люди все больше осознают, насколько важны изображения их лиц, и обеспокоены тем, что компании не принимают должных мер для их защиты.

Журналисты отмечают, что всякий раз, когда услуга предоставляется бесплатно, компания неизбежно получает прибыль от данных пользователей. Иногда это для лучшего таргетинга рекламы, иногда для обучения их ИИ для лучшего распознавания лиц. Юзеры часто просто не знают об этом.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что Telegram позволит скрывать телефоны пользователей, чтобы защитить участников протестов в Гонконге.

Фото: The Daily Dot