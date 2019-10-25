Новая Stadia: как игровая платформа от Google изменит рынок

Ноябрь будет полон инноваций. Apple обещает запустить стриминговую платформу Apple TV+, Disney — Disney+, а Google — облачный игровой потоковый сервис Stadia. Из этих трех платформ самой интересной является последняя, потому как именно она сформирует новые рынки облачных вычислений для домашних нужд и новую аудиторию, а также существенно повлияет на хардверную отрасль. Как именно? Об этом «Телекритике» рассказывает руководитель отдела инноваций 1+1 Digital Артем Лёзин.

Расскажите подробнее о новом проекте Google.

Stadia — это облачный сервис для геймеров, который позволяет запускать игры на любом устройстве — от ТВ до смартфона. Теперь можно будет не спешить обновлять свой слабый ПК на мощного «зверя», так как через сервис Google Stadia достаточно будет подключиться к интернету и нажать кнопку Play — вся обработка графики игры будет происходить удаленно, а юзерам будет отдаваться только картинка.

На начальном этапе работы Stadia будет доступна по подписной модели за $9.99, а через время, полагаю, подписка станет бесплатной и работать будет, скорее всего, по рекламной модели.

Какие игры будут размещены на данной платформе?

Как и все медиасервисы, Stadia уже сейчас сталкивается с проблемой контента. Дело в том, что определенные платформы, обладающие эксклюзивными правами на те или иные игры, могут отказать в партнерстве. В таком случае сервис потеряет часть аудитории. Поэтому в планах Stadia — запартнериться не с платформами, а напрямую — с разработчиками игр, а также создать собственную студию, чтобы производить оригинальный контент, как, к примеру, Netflix, снимающий собственные фильмы.

Чтобы запустить собственную студию игр, Stadia придется собрать и изучить пользовательские запросы. Как платформа сможет это сделать?

Думаю, что платформа воспользуется данными YouTube, где есть достаточно информации о предпочтениях геймеров. Тем более, что компания Google не успела приобрести геймерский видеостриминговый сервис Twitch — Amazon опередил ее. Также помогут данные маркета Google Play, ну и, конечно, в ход пойдут данные поисковой системы.

Уже известно, в каких именно странах сервис начнет работу в ноябре?

Пока платформа будет запущена всего в двух регионах — Северной Америке и Западной Европе (если говорить конкретнее, то первыми платформу протестируют жители США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов). Как видим, Восточная Европа, Центральная Азия, Ближний и Дальний Восток в списке не присутствуют. Предположу, что компания Google еще не во всех дата-центрах установила оборудование, способное поддержать обработку игр.

Не вижу в списке Украины…

Да, мы пока не сможем нормально играть в игры из-за задержки сигнала, потому что ближайший дата-центр находится где-то в Западной Европе — пока туда дойдут данные, пока обработаются, пока вернутся обратно… Да, это может длиться немного, но это будет тормозить игру и раздражать пользователей. Однако, если речь идет о легковесных играх, то достаточно будет подключить смартфон/планшет/ноутбук к Wi-Fi-роутеру, чтобы наслаждаться геймплеем.

Вы сказали, что на данном этапе платформа запускается лишь в нескольких странах, потому что Google пока не хватает мощностей. Как компания разберется с этой проблемой?

Еще до Google другие игроки рынка пробовали запустить подобные сервисы и все упиралось в задержку доставки сигнала пользователю. Верю, что и Google сталкивается с такой же проблемой, однако у компании есть положительный опыт в решении данной проблемы, ведь она научилась доставлять «тяжелый» контент своим пользователям на YouTube. Поэтому Google наверняка будет использовать мощности дата-центров YouTube.

И не стоит забывать о клауд-платформе, мощности которой также пойдут в ход. Тем более, тенденции показывают, что все идет к созданию глобальной операционки в «облаках», где мы свои утилиты будем запускать (и уже это делаем) через браузер Chrome.

Однако недостаток мощностей — не единственная проблема на пути популяризации платформы. Есть требования и к пользовательскому интернету…

Да, юзеру пока нужна будет не только территориальная близость к серверам, но и высокоскоростной интернет (оптимальная скорость 35 Mbps, которая позволит играть в 4К-игры). Также сможет помочь и 5G, технология предоставляющая необходимые скорости. И либо Google придет со своей платформой в те страны, где данная технология успешно развивается (а это значит, что Азия — следующая на очереди), либо крупные игроки рынка, желающие сотрудничать со Stadia, поспособствуют скорейшему внедрению 5G в своих странах.

Как после запуска платформы изменится рынок “железа”?

Хардверные игроки могут прибегнуть к лоббистским методам и, к примеру, не давать Stadia права на свой оригинальный игровой контент, тем самым тормозить процесс развития данной платформы. Либо, к примеру, Microsoft создаст собственный сервис, подобный гугловскому. Учитывая то, что у этой компании есть Xbox и контент под него и есть клаудные решения. Проблема лишь в том, что Microsoft слишком инертна в своих решениях, как это было и с Nokia, и со Skype, да и новое поколение геймеров не жалуют эту компанию. Однако бренд Xbox любят, и успех игровой платформы от Microsoft возможен, если запускать ее будут именно под маркой Xbox.

Кто, гипотетически, мог бы стать конкурентом сервису Stadia?

Не исключаю, что Amazon тоже смог бы в будущем запустить сервис, подобный Stadia. Вопрос только в том, нужно ли компании это. Если это и случится, то только после детального анализа работы Stadia — они проанализируют факапы, а уж потом будут принимать решение. Тем более, что у Amazon есть бонус в виде Twitch (в отличие от Microsoft, у которой нет ничего подобного YouTube и Twitch).

Насколько изменятся потребительские привычки после запуска Stadia?

Я считаю, что сама технология Stadia — это disruptive innovation, способная кардинально изменить хардверный рынок. Многие производители создают игровое железо — консоли, видеокарты, процессоры, ноутбуки и ПК, которое позволяет быстро обрабатывать данные, демонстрировать качественное изображение, обеспечивать хороший геймплей. А теперь достаточно будет иметь недорогой смартфон/планшет/ноутбук, чтобы играть в любую игру. И во всем этом «железе» просто не будет необходимости. Это большой вызов для производителей — им придется либо партнериться с Google, либо уменьшить объемы производства. И все же требовательные геймеры останутся со своими ПК и борьбой за миллисекундный отклик у мониторов, а те, кто пользовались консолями, смогут от них отказаться.

Что дальше?

Не сомневаюсь, что в дальнейшем Google может еще в больше глобализировать клаудные решения, такие как Google Docs, Figma, Duo и Stadia. Буквально все будет храниться на облачном сервере: ваша работа, игры, видео- и фотоконтент. И мощное «железо» больше не понадобится — достаточно подключиться к интернету и воспользоваться Chrome.

В таком случае, Google будет еще проще собирать данные о пользователях на всех этапах. Это поможет еще точнее таргетировать рекламу, создавать новые сервисы таким образом, чтобы вокруг юзеров выстроилась одна цельная экосистема, а также — конкурировать с другими игроками. Например — с Amazon, который собирает данные о том, как именно пользователи совершают покупки. У Google нет таких данных нет, но он сможет компенсировать этот пробел, собирая данные при помощи Stadia. Какой из конкурентов победит, пока неясно, а нам лишь остается с ними уживаться.

Фото: Facebook

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