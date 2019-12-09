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(Не) развлекайся: как привлечь клиентов при помощи YouTube-сериала

от Telekritika
От Telekritika 167
Главная Диджитал (Не) развлекайся: как привлечь клиентов при помощи YouTube-сериала

Идеей и опытом делится маркетинг-директор «Фридом Финанс Украина» Борис Цомая.

Борис Цомая

Борис Цомая

6 ноября 2019 года в кинотеатре «Планета кино» состоялась премьера YouTube-сериала «Вільні гроші», снятого по заказу компании «Фридом Финанс Украина». Уникальность данного продукта не только в том, что он поможет разобраться в сложном мире финансов, но и в том, что в сюжет игрового кино органично интегрирован рекламный контент о деятельности компании-заказчика. В своей авторской колонке на «Телекритике» маркетинг-директор «Фридом Финанс Украина» Борис Цомая рассказывает, как удалось использовать сериал в качестве маркетингового инструмента.

Четыре проблемы, одно решение

В отличие от большинства наших партнеров, мы – розничная финансовая компания, поэтому мы ориентированы не на работу с крупными клиентами, а с каждым жителем страны. И для этого нам нужно вовлекать как можно больше людей, и в процессе этого вовлечения мы увидели, что существует ряд проблем.

Первая – мы поняли, что нужно работать над повышением финансовой грамотности населения. С этой целью проводим мастер-классы и курсы, публикуем на своем YouTube-канале образовательный контент, у нас работают отделения по всей стране, куда могут прийти люди и получить бесплатную консультацию касательно того, как и куда стоит инвестировать, как играть на биржах и т.д.

Вторая – недоверие к инвестфондам и к такому продукту, как ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) — государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. ОВГЗ подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций – ред.). Чтобы снять напряжение и информировать людей, наши эксперты регулярно публикуются в деловых печатных и онлайновых СМИ, участвуют в передачах на радио и ТВ (у нас даже есть своя ТВ-программа «Фінансовий радник» на 24 канале).

Третья – мы обратили внимание на то, что наружная реклама не работает – невозможно при помощи одного слогана и графики донести месседж о том, почему выгодно инвестировать, приобретая ОВГЗ. Не работает и ТВ-реклама. Увы, но минутного ролика тоже не хватает, чтобы пояснить – зачем инвестировать и почему это выгодно.

Четвертая – недостаточно большая аудитория. Мы понимали, что нужен продукт, который охватит как можно больше людей. А чтобы справиться с этой миссией, он должен стать вирусным.

Тогда и возникла идея – создать сериал и запустить его на YouTube, чтобы сразу «убить всех зайцев».

Тизер мериала "Вільні гроші"

Тизер сериала «Вільні гроші»

YouTube-сериал как инструмент маркетинга

Чтобы продукт зацепил, нужно было еще на стадии написания сценария обойти как можно больше подводных камней. И автор – Валерий Примост, – с этим справился.

Первое. Нужна была драматическая составляющая, ведь мы снимали игровой фильм, а не документальный. Поэтому за основу мы взяли шаблон Золушки – парень из глубинки приезжает покорять Киев. Он устраивается на работу в компанию «Фридом Финанс Украина» и делает карьеру.

Второе. Максимально упростить терминологию. Наши герои должны донести до зрителя суть инвестирования и объяснить его механизм. Конечно, терминов было не избежать, но и перегружать ими диалоги тоже нельзя, иначе и актеры запутаются, и зрители. По этой причине мы упрощали, как могли.

Третье. Аккуратно и интеллигентно интегрировать рекламный контент. Да, мы изначально не скрывали, что сериал носит рекламный характер – мы продвигаем с его помощью нашу компанию. Однако перегруженность кадров продакт-плейсментом раздражала бы зрителей. Поэтому мы очень аккуратно внедряли рекламного рода материал.

Четвертое. Формат. Конечно, мы бы хотели снять сериал и для ТВ, но, во-первых, нам этого не позволил бюджет. А во-вторых, как я уже говорил, продукт должен был быть вирусным. А легче всего сделать его таковым, использовав социальную видеоплатформу YouTube. Хотя, у нас формат несколько нестандартный – 7 серий по 15 минут, тогда как классическим является – 10 серий по 10 минут.

Пятое. Попадание в целевую аудиторию. YouTube, как известно, очень популярен среди молодежи, однако с каждым годом его аудитория становится старше. Сегодня видеоплатформу все чаще посещают люди возрастом от 25 до 35 лет и старше. Они нам и были нужны, тем более, что они платежеспособные. И сериал четко попал в эту ЦА.

Шестое. Продвижение «Вільних грошей» мы осуществляли при помощи соцсетей, рекламы на YouTube и привлечения инфлюенсеров, что сделало наш продукт и всю кампанию на 100% диджитальными. Да, это стоило денег (10% от бюджета сериала), но оказалось очень эффективным.

Седьмое. Бюджет. Производство YouTube-сериала обошлось недорого – за эти же деньги мы могли бы повесить два брандмауэра на Крещатике.

Кадр из сериала "Вільні гроші"

Кадр из сериала «Вільні гроші»

Почему оно того стоило

Так как мы размещали сериал на своем YouTube-канале, он привлек и привлекает подписчиков – каждую неделю мы отмечаем прирост в 46%. Хорошо и то, что подписчики смотрят теперь не только сериал, но и наши образовательные видео, которые мы там постим.

Не только подписчиков, но и клиентов стало больше. И это заслуга всей пиар-кампании, частью которой были «Вільні гроші». Дело в том, что в этом году львиную долю рекламного бюджета мы влили в диджитал (помимо сериала) – реклама в соцсетях, баннерная реклама, поисковые запросы и т.д. Мы поняли, что наша аудитория – в интернете. Поэтому мы формируем наше пиар-поле там, создавая движение вокруг своего бренда и продуктов. И это сказалось на результатах – осень 2019 года была рекордной по количеству продаж. Клиентский прирост составил 40%.

От традиционных рекламных каналов мы отказались. Например, «наружки» у нас нет. Имиджевые блоки в печатных и онлайн СМИ мы также не размещаем, но заходим туда с полезными статьями от наших экспертов.

Также хорошо себя проявляют оффлайновые проекты. Те же наши мастер-классы «Искусство инвестирования» дают стабильный клиентский прирост. Вообще – это тренд. Сейчас все выходят в оффлайн, и даже телевизионщики. Вот и мы хотим в конце следующего года организовать в Киеве большой инвестиционный форум при участии легендарных личностей с Уолл-Стрит.

Что дальше?

Мы хотим и готовы идти на ТВ: второй сезона «Вільних грошей» мы бы хотели снять в телевизионном формате.

Фото: «Фридом Финанс Украина», Facebook, Unsplash

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