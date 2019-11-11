На YouTube покажут украинский сериал об инвестиционном бизнесе

11 ноября на YouTube состоится премьера украинского сериала «Вільні гроші», который расскажет о том, что такое инвестиционный бизнес. Идея сериала принадлежит маркетинг-директору компании «Фридом Финанс Украина» Борису Цомая. Об этом сообщает bit.ua.

В центре сюжета — талантливый парень Захар, который работает офис-менеджером в крупной компании и мечтает о карьере инвестиционного консультанта.

«Мой герой — очень талантливый и целеустремленный юноша. Он стремится сделать мир лучше, а людей счастливее. У нас есть одна общая черта — жажда справедливости. Думаю, это помогло мне вжиться в образ», — рассказывает актер Богдан Рубан.

«Вільні гроші» снят в жанре отраслевых сериалов, так как авторы вдохновлялись рейтинговыми картинами «Миллиарды» и «Форс-мажоры».

Режиссер картины — Ирина Петрикей, авторы идеи — Борис Цомая, Валерий Примост и Анастасия Остренськая. В сериале снялись: народный артист Украины Остап Ступка, Алина Коваленко (сериал «Крепостная» и фильм «Захар Беркут»), Богдан Рубан (актер фильма «Eva.Stories»), Михаил Кришталь (актер сериала «Крепостная»), Елена Курта (актриса сериала «Школа») и другие.

Фото: Unsplash

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