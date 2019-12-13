Не ограничивайте интересы и давайте свободу действий: что ценит поколение Z 

В свои 17 лет София Оноприенко учится на стипендии в топовой канадской школе, делает вклад в общество Канады, занимаясь волонтерством. Также она создала YouTube-блог и основала собственную образовательную платформу Education Inspiration Change для тех ребят, которые заинтересованы в прогрессивном образовании. Почему она все это делает? Потому что ей, как представительнице поколения Z, важно следовать своим ценностям, развиваться и по максимуму использовать все технологические возможности. В интервью «Телекритике» София рассказала, что важно для ее поколения и как нам, взрослым, научиться его понимать.

Нам очень важна правда. Именно поэтому я начала вести свой YouTube-канал. Дело в том, что мы получили неправдивую информацию касательно самой первой канадской школы, в которую я поступила. Заявления и обещания не соответствовали действительности. И тогда пришла идея – вести влог, благодаря которому подростки, которые хотят учиться в лучших учебных заведениях, получали поэтапные шаги для поступления.

Также в школе нас учат распознавать фейки. Делать это просто – нужно быть искренне заинтересованным в получаемой информации и проверять ее качество, пользуясь разными источниками (минимум тремя), углубляясь в тему.

Мы ценим свободу действий. Я считаю, что давать возможность принимать решения самостоятельно нужно с самого юного возраста. Это касается и родителей, и учителей. Мои родители всегда предоставляли мне свободу действий. Что касается школы, то, например, во французском лицее, где я училась, ученикам разрешалось вставать во время уроков и ходить по классу, если они хотят размяться. Можно было пойти в книжный уголок и почитать. Можно было сидеть не за партой, а на коврике на полу.

Мы занимаемся только тем, что нас интересует. Но это не значит, что мы посвящаем себя какому-то одному делу. Круг интересов может быть очень широким. Например, я знаю подростков, которые каждый день ставят перед собой по новой цели. И если нас ограничивать, то это создаст проблемы.

Самообразование и академическое образование – это must have. Однако мы ценим качественное образование. Поэтому обращаем внимание на те школы и вузы, которые входят в топ-10 лучших в той или иной стране. Академическая база знаний нам нужна – она дает понимание того, в какую сторону нам дальше двигаться. Поэтому она не должна быть глубинной. Если понравилось какое-то направление, мы потом сами углубимся в его изучение.

Мы не приемлем равнодушного отношения к кому/чему бы то ни было. В одной из школ, где я училась, сложилась именно такая негативная ситуация. И мне не хотелось оставаться там с людьми, которые не заинтересованы в моем будущем. Поэтому родители перевели меня в другое учебное заведение, в котором чувствовалось, что все здесь делается для нас – для студентов.

Очень важна поддержка родителей. Мои, например, никогда меня не осуждали, даже если я показывала низкие результаты в школе. Наоборот, они всячески меня поддерживали, и я чувствовала себя защищенной, любимой и никогда о себе не думала, что со мной что-то не так. Они сформировали меня целостной личностью.

Приоритеты мы расставляем, ориентируясь на свои ценности. Например, для меня важной ценностью является здоровье, и я не буду им жертвовать лишь бы успеть что-то доделать. А вот старшее поколение, например, может легко жертвовать здоровьем ради работы. Для них быть успешным – это пахать день и ночь. Для нас – быть успешным, значит, следовать всем ценностям – здоровье, социализация, учеба.

Деньги – это инструмент для реализации наших целей, для инвестиций в себя. Если говорить о подарках, то мы ценим не вещи, а эмоции, например, от путешествий.

Нам очень не хватает времени. Наверное это правда, что наше поколение страдает «синдромом упущенных возможностей». Очень много возможностей, и мы не успеваем использовать их все, хотя хочется всего и сразу.

Нашему поколению не сидится на месте. Поэтому мы так открыты к переменам. Например, я поехала учиться в Канаду, потому что в украинской школе мне было слишком комфортно. У меня было чувство, что я всего достигла. и мне хотелось какого-то движения вверх. Поэтому я постоянно нуждаюсь в апдейтах, резких изменениях, и такой переменой стала Канада.

Соцсети нам нужны и для поддержания отношений и для учебы/работы. Лично я пользуюсь Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. Моя аудитория в Instagram – друзья, одноклассники. Там мои посты носят лайфстайловый характер. Facebook – родители, друзья родителей, родители моих друзей. Тут я рассказываю, как я себя мотивирую, как учусь, как достигаю своих целей. В TikTok я не активна, просто смотрю видео своих друзей. Snapchat – тоже поддерживаю отношения с друзьями. YouTube – веду свой влог.

Мы быстро переключаемся между разными языками. Так как я живу в Канаде, где популярны английский и французский, я общаюсь на обоих этих языках. И я, и мои друзья часто чередуем английские и французские слова. Мне очень комфортно общаться с людьми, которые так же как и я смешивают языки. Мне тогда даже легче понять собеседника.

Мое поколение ведет заметки. Лично я веду их на суржике из русского и английского языков и только на телефоне. Для меня это важно, потому что мне удобно потом переносить эту информацию на другие носители.

Мои топ-3 ценности. Время. Я всегда обращаю внимание на то, насколько продуктивно я провожу время и с удовольствием ли.

Счастье. Нет смысла чем-либо заниматься, если это не приносит мне счастья.

Любовь/поддержка/забота – это маст в семье.

Топ-3 источников, которым я доверяю: Анастасия Кей (она влогер, учится в Гарварде и тоже рассказывает про свой опыт); Khan Academy (отличный канал для самообразования), TEDx.

Фото: личный архив Софии Оноприенко

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