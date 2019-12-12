На будущее: 9 трендов развития digital в 2020 году

«Телекритика» уже публиковала несколько аналитических материалов касательно того, как будет развиваться отрасль digital в наступающем 2020 году. Обобщив эту информацию, мы сделали собственные выводы, выжимки из которых и публикуем для вас.

V-commerce – бескрайнее поле возможностей

AR/VR-технологии смогут вывести бизнесы на абсолютно иной уровень. Например, медиа смогут существенно разнообразить свой контент и оффлайновые проявления. Ритейлеры смогут создавать полностью виртуальные магазины с возможностью виртуальной примерки/тестирования продуктов, сэкономив средства на ту же аренду помещений и перенаправив их на рекламу. Подробнее о развитии v-commerce вы можете почитать здесь.

Искусственный интеллект – максимальное привлечение

Искусственный интеллект все чаще задействуют для игры на опережение, – поведенческого анализа пользователей (т.е. клиентов) в соцсетях и в интернете в целом, определения шаблонов поиска, проведения транзакций электронной торговли. В 2020 году к списку добавятся создание контента, предоставление рекомендаций касательно продуктов, персонализация разного рода сообщений. Сюда же следует отнести и активное использование чат-ботов, которые показали свою эффективность, – они доступны 24/7, мгновенно дают ответы на все запросы.

Видеомаркетинг – активное внедрение

Согласно данным исследования Zenith, сегодня люди тратят 1,5 часа в день на просмотр разного рода видеоконтента. Этим инструментом все активнее будут пользоваться в 2020 году, учитывая рост такой платформы, как TikTok, например. Особенно эффективно проявят себя live видео, персонализированные видеосообщения, 360 degree.

5G – усиление влияния

Хотя 5G все еще находится на стадии внедрения, технология уже проявила себя. Аналитики прогнозируют большой скачок в развитии 5G к концу 2020 года. Рекламодатели и издатели должны обратить внимание на те возможности, которые откроются перед ними, – новые форматы потоковой передачи данных, более высокое разрешение, более качественные звуковые и интерактивные эффекты.

Персонализация – королева

Люди сегодня все чаще обращают внимание на продукты, поддающиеся кастомизации. Если, к примеру, предлагать потенциальным клиентам принимать участие в разработке дизайна, создании контента, то такой продукт будет восприниматься ими как более ценный.

Инфлюенс-маркетинг – смещение акцентов

Привлекая инфлюенсеров, вокруг продуктов создается дискуссия, а информация распространяется при помощи «сарафанного радио». Однако эксперты рекомендуют обратить внимание на микроинфлюенсеров, потому как подписчики доверяют больше, считая их экспертизу более прозрачной.

Омниканальный маркетинг – непрерывный рост

Разрабатывая маркетинговую стратегию, стоит задействовать как можно больше доступных платформ для взаимодействия с аудиторией – социальные сети, приложения, мессенджеры, блоги и пр. Многие бизнесы сейчас создают собственные медиа, чтобы расширить пул каналов коммуникации. Чтобы коммуникация там была эффективной, она должна быть цельной, последовательной, логичной.

Таргетинг – снижение актуальности

Законы о защите персональных данных, конечно, повлияют на таргетинг. Возможно, он станет менее прицельным. Возможно, будут разработаны другие алгоритмы таргетирования рекламных сообщений и рекомендации касательно размещения рекламного контента на социальных платформах. Может быть, что рекламодатели перейдут к альтернативным технологиям, таким как Shoppable TV. Однако отказываться от таргетинга не стоит, потому как тенденция к разного рода персонализации усилится.

Google, Facebook, Amazon – безусловные лидеры среди площадок

Львиная доля бюджетов на диджитал-рекламу отходит этим трем компаниям. Например, в США им достается 70% из денег, выделяемых брендами на цифровой маркетинг и рекламу. И если влияние троицы продолжит расти, это означает, что в 2020 году у рекламодателей будет еще меньше вариантов для размещения цифровой рекламы.

Фото: unsplash.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!