Microsoft остановила деятельность крупнейшей ботсети Necurs из России

Microsoft в партнерстве с 35 странами остановил работу одной из крупнейших бот-сетей в мире под названием Necurs,сообщается на официальном блоге компании.

Ботнет Necurs заразила более девяти миллионов компьютеров по всему миру, а работа над ее отключением заняла восемь лет. Ботнет — это сеть компьютеров, которые заразили вредоносным ПО. После заражения злоумышленники могут дистанционно контролировать эти компьютеры и использовать их для совершения преступлений.

Подразделение цифровых преступлений Microsoft, BitSight и другие участники сообщества безопасности впервые заметили активность ботнет Necurs в 2012 году и определили, что он распространяет несколько видов вредоносных программ, включая банковский троян GameOver Zeus. Для безвреживания сети, специалисты заблокировали более 6 млн доменов, которые уже использовал Necurs или должен был создать в течение следующих двух лет.

Necurs является одной из крупнейших сетей в экосистеме вредоносных спам-имейлов, жертвами которой являются практически все страны мира. Например, в течение своего 58-дневного расследования Microsoft обнаружил, что один компьютер, зараженный Necurs, отправил в общей сложности 3,8 млн спам-сообщений более чем 40,6 млн потенциальных жертв.

Считается, что Necurs использовался злоумышленниками, базирующимися в России для совершения разных преступлений, включая мошенничество с использованием схем Pump&dump, фейкового фармацевтического спама по электронной почте и других. Он также использовался для атаки на другие компьютеры в интернете, кражи учетных данных и личной информации пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта в Киеве состоится ивент AI day. The Future is Today, на котором представители Microsoft расскажут об искусственном интеллекте.

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