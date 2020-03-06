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Microsoft проведет в Киеве AI day. The Future is Today

от Telekritika
От Telekritika 137
Главная Диджитал Microsoft проведет в Киеве AI day. The Future is Today

Представители компании расскажут об искусственном интеллекте.

18 марта с 9:30 до 17:30 в Киеве состоится ивент AI day. The Future is Today, на котором представители Microsoft расскажут об искусственном интеллекте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Каждый желающий сможет присоединиться к Microsoft на мероприятии AI Day и провести день, полный инноваций и умных технологий. Ведущие эксперты углубятся в темы #AI и #MachineLearning, а также расскажут о возможностях, блокерах, перспективах и реальных кейсах внедрения ИИ в различных индустриях. Участники смогут узнать, как повысить эффективность своего бизнеса благодаря пониманию и применению огромных возможностей технологий, предлагаемых для каждой отрасли», – сообщает компания.

В Microsoft отмечают, что особенно интересен этот ивент будет для финансовых директоров, HR-специалистов, директоров по маркетингу, руководителей департаментов сферы розничной торговли, промышленности, логистики и других индустрий.

Мероприятие пройдет в Киеве по адресу: Mercure Kyiv Congress Hall, Киев, ул. В. Гетьмана 6, 4 этаж.

Детальная информация об ивенте и форма регистрации тут.

Фото: unsplash

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