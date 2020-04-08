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Megogo запустил канал, который будет показывать сериал «Друзья»

от Telekritika
От Telekritika 1026
Главная Диджитал Megogo запустил канал, который будет показывать сериал «Друзья»

Чтобы удержать подписчиков дома.

На медиасервисе Megogo начал вещание интерактивный канал «Друзья HD», посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Канал будет круглосуточно показывать эпизоды популярного шоу в режиме нон-стоп. Он уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

«Друзья» – именно тот сериал, который уже много лет помогает нам отдохнуть, отвлечься и хорошо посмеяться. Поэтому новый канал «Друзья HD» однозначно станет еще одной причиной, чтобы оставаться дома в течение карантина», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Ситком «Друзья» вышел на экраны в 1994 году, всего сняли 10 сезонов сериалов.

Напомним, HBO с 3 апреля предоставил почти 500 часов бесплатного контента на сервисах HBO Now и HBO Go без подписки.

Фото: Megogo

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