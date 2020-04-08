Megogo запустил канал, который будет показывать сериал «Друзья»

На медиасервисе Megogo начал вещание интерактивный канал «Друзья HD», посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Канал будет круглосуточно показывать эпизоды популярного шоу в режиме нон-стоп. Он уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

«Друзья» – именно тот сериал, который уже много лет помогает нам отдохнуть, отвлечься и хорошо посмеяться. Поэтому новый канал «Друзья HD» однозначно станет еще одной причиной, чтобы оставаться дома в течение карантина», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Ситком «Друзья» вышел на экраны в 1994 году, всего сняли 10 сезонов сериалов.

Напомним, HBO с 3 апреля предоставил почти 500 часов бесплатного контента на сервисах HBO Now и HBO Go без подписки.

Фото: Megogo

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