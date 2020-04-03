HBO выставит в свободный доступ 500 часов своего контента

HBO предоставляет почти 500 часов бесплатного контента (без рекламы) в течение ограниченного времени на сервисах HBO Now и HBO Go без подписки, начиная с пятницы, 3 апреля. Об этом пишет Variety.

В список бесплатных программ HBO входят сериалы: «Клан Сопрано», «Вице-президент», «Наследники», «Клиент всегда мертв», «Футболисты», «Барри», «Силиконовая долина» и «Настоящая кровь.»

Также бесплатно транслируются 20 фильмов от Warner Bros. в текущем каталоге HBO, включая «Покемон. Детектив Пикачу», «Лего-фильм 2» и «Эта дурацкая любовь»; и 10 документальных фильмов HBO, среди которых «McMillion$» и «Дело против Аднана Сайеда».

Тем не менее, хит HBO «Игра престолов» отсутствует в свободном доступе, как и другие недавние шоу, вроде «Мир Дикого Запада», «Большая маленькая ложь», «Эйфория» и «Чернобыль». Во всех этих сериалах за последние недели наблюдался большой прирост просмотров, согласно заявлению WarnerMedia. По их словам, потоковая передача HBO Now выросла более чем на 40% с 14-24 марта по сравнению с предыдущим средним показателем за четыре недели.

Данный ход по размещению оригинального контента бесплатно — является частью продвижения грядущей платформы HBO Max в мае.

Все программы будут доступны для потоковой передачи без подписки, начиная с 3 апреля. Для этого потребуется загрузить приложения HBO Now или HBO Go (или посетив сайты hbonow.com или hbogo.com). На данный момент услуга доступна только в США. По словам HBO, в течение следующих нескольких дней контент также будет доступен бесплатно через платформы участвующих партнеров по дистрибуции в США.

Фото: HBO

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