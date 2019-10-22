Компания Viber набирает команду сотрудников в Украине

Мессенджер Viber объявил о своих планах расширить команду в Украине. Первым шагом станет открытие офиса в Киеве.

В связи с высоким уровнем интереса со стороны партнеров и активным ростом бизнеса, Rakuten Viber активно ищет специалистов в столице и открыла сразу две новые вакансии. Сейчас компания находится в поиске продакт-менеджера и менеджера по маркетингу. Об этом сообщила пресс-служба Viber.

По информации пресс-службы, сейчас Украина занимает одну из лидирующих позиций по охватам среди всех рынков Viber, а само приложение установлено у более чем 95% украинцев.

Дата открытия киевского офиса пока неизвестна.

Напомним, что в июле 2019 года у Viber появился первый сотрудник в Киеве — Евгений Боднар, который отвечает за развитие бизнеса и партнерских отношений. Помимо этого компания-владелец мессенджера Rakuten уже начала сотрудничество с Украиной и разместила 120 инженеров в Одессе. До этого CEO Viber Джамел Агауа говорил, что всего в украинский офис будет нанято 10−12 человек.

Ранее «Телекритика» брала интервью у Хироши Микитани, основателя компании электронной коммерции Rakuten, которая приобрела Viber.

Фото: пресс-служба Viber

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!