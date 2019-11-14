Кэролайн Шпигель запустила «Pornhub для миллениалов»

22-летняя предпринимательница Кэролайн Шпигель, сестра основателя Snapchat запустила стартап под названием Quinn – веб-сайт аудиоэротики. Платформа не будет содержать никаких визуальных материалов, включая фото и видео. Об этом сообщил Bloomberg.

Шпигель надеется, что Quinn, который официально стартовал 14 ноября, станет «самым сокровенным секретом Интернета». Контент сайта составляют аудиозаписи и тексты с эротическими сюжетами.

Стартап ориентирован на поколение миллениалов и отличается от других порносайтов тем, что в нем не будет всплывающих окон и анимированных объявлений, а также он оформлен в минималистическом дизайне, что не присуще для сайтов такой тематики.

Quinn предлагает три способа использования ресурса: рассказывать свои истории, слушать чужие или читать эротические рассказы. Шпигель хочет, чтобы Куинн имела много голосов озвучки, так каждый пользователь сможет выбрать то, что ему нравится. Для модерации представленных материалов, Quinn будет иметь «точные пометки», чтобы слушатели знали, чего ожидать от истории.

На сайте также есть несколько строгих правил. Так, например, в материалах запрещено упоминать несовершеннолетних или несогласованные действия. Посты, которые не соблюдают эту политику, удаляются.

Запуск все еще ищет способы монетизации, «потому что люди не готовы платить за порно» считает Шпигель. Но создатели контента могут зарабатывать, получая советы от пользователей.

Напомним, ранее Pornhub сообщил, что на сайте массово ищут видеоролики с Джокером.

Фото: Elite Daily

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