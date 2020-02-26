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Киберальянс приостанавливает сотрудничество с государством и ждет извинений от полиции
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Киберальянс приостанавливает сотрудничество с государством и ждет извинений от полиции

от Telekritika
Telekritika 449

В ОО «Украинский киберальянс» ждут извинений от правоохранителей за обыски, проведенные у основателей организации.

26 февраля представители «Украинского киберальянса» провели пресс-конференцию, во время которой заявили о своей позиции относительно обысков, которые полиция провела дома у основателей организации Андрея Барановича (Sean Townsend), Александра Галущенко и Андрея Перевезия 25 февраля.

Представители организации сообщили журналистам, что приостанавливают любое сотрудничество с органами государственной власти Украины и силовыми структурами, пишет «НВ.Бизнес». Также лидеры альянса заявили о приостановке флешмобов #F*ckResponsibleDisclosure и #паравозикоблачко.

По информации «НВ.Бизнес», сейчас ведется адвокатская работа по возвращению техники, которую сотрудники полиции изъяли во время обысков.

По словам лидера организации Тима (Артема) Карпинского, данные, которые находятся на изъятой технике, сотрудникам полиции изъять не удастся.

Напомним, обыски прошли 25 февраля. По заявлению Нацполиции, обыски прошли в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Речь идет о взломе систем Одесского аэропорта в октябре 2019 года. Тогда на табло аэропорта появилось фото шведской экоактивистки Греты Тунберг с надписью Fuck you Gretta.

Фото: Киберальянс

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