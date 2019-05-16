💻 Канал «ПлюсПлюс» представил обновленный адаптивный сайт
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💻 Канал «ПлюсПлюс» представил обновленный адаптивный сайт

от Telekritika
От Telekritika 163
Главная Интернет 💻 Канал «ПлюсПлюс» представил обновленный адаптивный сайт

Веб-страница телеканала перезапущена с целью улучшения просмотра видеоконтента на разных устройствах.

Детский анимационный телеканал «ПлюсПлюс» представил обновленный сайт на основе результатов проведенных юзер-тестов с детьми. Разработку осуществляла команда 1+1 Digital, которая построила редизайн с фокусом на визуальный контент, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Новый сайт ‒ адаптивный и позволяет просматривать контент на любых устройствах. В редизайне преобладает визуальная информация. «На главной странице представлены герои любимых мультфильмов, кликая на них, ребенок переходит на отдельную страницу мультфильма для его дальнейшего просмотра, а также получает возможность участия в интересной флэш-игре. Для любознательных описание мультика добавлено в конце. Текстовые блоки интегрированы в ховеры (разного рода эффекты в веб-дизайне). Отдельно для родителей на странице каждого мультфильма предусмотрен блок с навигацией, которая будет напоминать им о времени, когда необходимо включать телевизор», – говорится в сообщении телегруппы.

💻 Канал «ПлюсПлюс» представил обновленный адаптивный сайт

Скриншот сайта

На сайте присутствуют такие разделы, как: мультфильмы, телепрограмма, игры, копилка и онлайн. Раздел «Мультфильмы» позволяет просмотреть всю информацию о анимационных продуктах, которые транслируют на телеканале «ПлюсПлюс», а раздел «Телепрограмма» демонстрирует их актуальное расписание показа. В разделе «Игры» собраны тематические игры, которые будут пополняться правообладателями мультфильмов. Также на сайте есть раздел «Копилка», главная задача которого предоставить пользователю возможность приобрести брендированную продукцию телеканала, в частности – книги-конструкторы «Моя творча енциклопедія» и наборы для экспериментов «Світ чекає на відкриття». С помощью раздела «Онлайн» все желающие смогут просматривать контент канала на платформе 1+1 video, которая параллельно будет транслировать то, что показывают в телевизионном эфире. Кроме того, переход на 1+1 video даст доступ к библиотеке контента, где представлены полные выпуски мультфильмов.

Перезапуск сайта генеральный продюсер телеканала «ПлюсПлюс» Иванна Найда комментирует так: «Предлагая нашему зрителю вариативную и интересную программу, мы каждый сезон обновляем контентную сетку телеканала «ПлюсПлюс», наполняя ее качественной мировой и собственной анимационной продукцией. Вместе с тем, наша команда заботится о том, чтобы этот контент был также удобен и доступен для просмотра его как по телевизору, так и в сети. Обновление сайта сможет максимально обеспечить реализацию данной задачи. Верю, что его оценят и дети, как наши главные пользователи, и родители».

Поскольку непосредственно дети пользуются интернетом в основном с помощью гаджетов, адаптивность обновленного сайта и его отображение на любых устройствах стали для нас ключевой задачей

Диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко акцентирует на удобности обновленного сайта для видеопросмотра на всех гаджетах. «Работа над обновлением сайта «ПлюсПлюс» вышла для нашей команды интересным кейсом. Учитывая специфику анимации и дизайна каждого продукта, мы не могли создать однотипную страницу для всех мультфильмов. Поскольку непосредственно дети пользуются интернетом в основном с помощью гаджетов, адаптивность обновленного сайта и его отображение на любых устройствах стали для нас ключевой задачей. Добавляя к этому результаты работы с юзер-тестами, мы разработали сайт, который обеспечит для зрителя удобный доступ к контенту «ПлюсПлюс» и, главное, будет вызывать желание взаимодействовать с ним», – резюмировала Анна Ткаченко.

Напомним, в марте телеканал «ПлюсПлюс» совместно с издательством «Ранок» выпустил серию книг-конструкторов «Моя творча енциклопедія» на основе мультфильмов «Світ чекає на відкриття».

Фото: скриншот сайта «ПлюсПлюс»

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