Как «ПлюсПлюс» трансформирует свой контент для новых рынков
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Как «ПлюсПлюс» трансформирует свой контент для новых рынков

от Надежда Якимаха
От Надежда Якимаха 36
Главная Новости Как «ПлюсПлюс» трансформирует свой контент для новых рынков

Телеканал «ПлюсПлюс» совместно с издательством «Ранок» выпустил серию книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия» на основе мультфильмов «Світ чекає на відкриття».

Команда канала «ПлюсПлюс» трансформировала мультфильмы «Світ чекає на відкриття» в книжные 3D-конструкции. Телеканал совместно с издательством «Ранок» выпустил книги, призванные развивать познавательную активность у детей, получать начальные знания о моделировании, технике и технологиях, видах декоративно-прикладных искусств.

Примечательно, как проект «Світ чекає на відкриття», будучи ТВ-продуктом, нашел развитие в игровых наборах и затем получил лицензию на книгу-конструктор. Это пример того, как достойный продукт масштабируется в различные форматы для выхода на рынок.

Серия книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия» рассчитана на детей от 6 лет: «Я хочу все знать», «Я изобретатель», «Я изучаю “Что?” и “Как?”», «Я хочу все уметь» – это 3D-конструктор и игра в дополненной реальности.

Книги интересны и тем, что в них частично присутствуют неклассические форматы подачи материала, например, тексты «вверх ногами» и «в зеркальном отражении». Дети с интересом воспринимают подобные креативные элементы и стараются самостоятельно разобраться в них.

Вместе с героями серии Трикутей, Квадриком, Кружко, Шаманом Кругоманом дети смогут отыскать элементы для будущего летательного аппарата. Для активации дополненной реальности достаточно навести камеру на QR-код, загрузить бесплатное приложение и начать игру. После того, как ребенок соберет все четыре книги с приложениями, для него станет доступна пятая – бонусная игра. Каждая детская энциклопедия используется как подиум для конструктора со специальным полем в конце для размещения собранных 3D-элементов.

Как «ПлюсПлюс» трансформирует свой контент для новых рынков

Фото: «1+1 медиа»

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редактор ленты "Новостей", smm-специалист