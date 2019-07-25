Как слить бюджет: рекламодатели тратят больше $1 млрд на псевдоблогеров

По данным агентства по работе с инфлюэнсерами Mediakix, в 2019 году на рекламу в соцсетях потратят $8,5 млрд, а в следующем году сумма составит уже $10 млрд. Из них $1,3 и $1,5 млрд соответственно достанутся псевдо-инфлюэнсерам. Так считают в компании по кибербезопасности Cheq и Университете Балтимора после совместно проведенного исследования, пишет The Business of Fashion.

Выкидывать деньги на ветер рекламодателям приходится из-за того, что недобросовестные пользователи покупают фальшивых подписчиков и накручивают лайки. Бренды предлагают им сотрудничество, оценивая статистику, но в итоге не получают ожидаемого результата.

Помимо денежных компании несут и репутационные потери, им угрожает «подрыв доверия и потенциальное влияние на бренд», пишет в отчете BoF профессор Балтиморского университета и экономист Роберто Кавазос. Результаты его исследования показывают, что четверть из десяти тысяч подписчиков инфлюэнсеров – фальшивые, а из 800 рекламодателей две трети сталкивались с лидерами мнений, у которых подписчики «накручены». Он также добавляет, что некоторые блогеры публикуют поддельную рекламу, чтобы доказать брендам свою востребованность.

Instagram следит за чистотой платформы и удаляет фейковые аккаунты, но инструменты покупки подписчиков и накруток не теряют популярности. Чтобы получить тысячу подписчиков, достаточно $16. На Facebook и YouTube дороже: $34 и $49 соответственно.

Несмотря на то что информация о ботах и накрутках ни для кого не секрет, многие компании продолжают сотрудничество с блогерами. При этом, по мнению Роберто Кавазоса, количество фейковых лидеров мнений будет увеличиваться, поскольку рынок растет за счет микро- и наноинфлюэнсеров, которых бренды нанимают для продвижения в нишевых сегментах.

На днях «Телекритика» писала о новом приложении, которое шпионит за пользователями Instagram.

Фото: PuroMarketing