🧠Как получить сертификат от Google: бесплатные курсы на украинском языке

Новые образовательные курсы от Google нацелены на развитие коммуникации, мотивации, инструментов влияния и оперативного принятия решений – четырех карьерных навыков. После успешного обучения каждый пользователь получит сертификат от Google Digital Workshop.

Курсы доступны на платформе Google Digital Workshop и активны в 64 странах. Среди них и Украина с возможностью прохождения программы на украинском языке.

Зарегистрированных на платформе пользователей ожидают 4-5 видеоуроков в каждом курсе. Видеоуроки длятся от 15 до 35 минут, и проходить их требуется последовательно. Курсы включают: