🧠Как получить сертификат от Google: бесплатные курсы на украинском языке

Новые образовательные курсы от Google нацелены на развитие коммуникации, мотивации, инструментов влияния и оперативного принятия решений – четырех карьерных навыков. После успешного обучения каждый пользователь получит сертификат от Google Digital Workshop.
Курсы доступны на платформе Google Digital Workshop и активны в 64 странах. Среди них и Украина с возможностью прохождения программы на украинском языке.
Зарегистрированных на платформе пользователей ожидают 4-5 видеоуроков в каждом курсе. Видеоуроки длятся от 15 до 35 минут, и проходить их требуется последовательно. Курсы включают:
- Искусство публичных выступлений – как формировать и проводить яркие выступления.
- Как делиться идеями с помощью историй и визуализаций – ознакомление с инструментами, которые помогают привлечь внимание целевой аудитории.
- Вступление к деловому общению – гайды по созданию лаконичных и результативных презентаций, писем, отчетов.
- Эффективное налаживание связей – поэтапное создание базы контактов и собственного профессионального бренда.
«Телекритика» рекомендует не терять профессиональный тонус и постоянно улучшать навыки. А о том, как повысить креатив можно узнать здесь.
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