🧠Как получить сертификат от Google: бесплатные курсы на украинском языке
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🧠Как получить сертификат от Google: бесплатные курсы на украинском языке

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Интернет 🧠Как получить сертификат от Google: бесплатные курсы на украинском языке

Google предоставляет возможность бесплатно прокачать карьерные навыки в 4 направлениях.

Новые образовательные курсы от Google нацелены на развитие коммуникации, мотивации, инструментов влияния и оперативного принятия решений  –  четырех карьерных навыков. После успешного обучения каждый пользователь получит сертификат от Google Digital Workshop.

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Логотип платформы Digital Workshop

 

Курсы доступны на платформе Google Digital Workshop и активны в 64 странах. Среди них и Украина с возможностью прохождения программы на украинском языке.

 

Зарегистрированных на платформе пользователей ожидают 4-5 видеоуроков в каждом курсе. Видеоуроки длятся от 15 до 35 минут, и проходить их требуется последовательно. Курсы включают:

  1. Искусство публичных выступлений – как формировать и проводить яркие выступления.
  2. Как делиться идеями с помощью историй и визуализаций  – ознакомление с инструментами, которые помогают привлечь внимание целевой аудитории.
  3. Вступление к деловому общению – гайды по созданию лаконичных и результативных презентаций, писем, отчетов.
  4. Эффективное налаживание связей – поэтапное создание базы контактов и собственного профессионального бренда.

«Телекритика» рекомендует не терять профессиональный тонус и постоянно улучшать навыки. А о том, как повысить креатив можно узнать здесь.

Заглавное фото: canva

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