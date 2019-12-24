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«Яндекс» продает данные своих пользователей банкам

от Telekritika
От Telekritika 324
Главная Диджитал «Яндекс» продает данные своих пользователей банкам

Новый проект будет оценивать кредитоспособность заемщиков, опираясь на данные, которые собирает «Яндекс».

«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Об этом пишет РБК.

Российский поисковик «Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков физических лиц. Они будут оценивать кредитоспособность заемщиков, вычисляя скоринговый балл (рейтинг кредитоспособности заемщика), опираясь, в том числе, и на данные, которые собирает «Яндекс».

Эту информацию изданию подтвердили представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое сотрудничает с IT-компанией, и «Яндекса».

Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка – источник РБК. Представитель «Эквифакса» отказался от комментариев, «Яндекс» факт сотрудничества подтвердил.

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро». Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.

Согласно источнику, кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает процент. «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.

Представитель «Яндекса» отметил, что данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре компании, а в аналитических моделях учитывается более 1 тысячи разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки.

Для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных.

Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняет управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».

Напомним, ранее стало известно, что российская группа компаний «Яндекс», несмотря на ее блокировку в стране, намерена купить права на трансляцию в Украине футбольных матчей еврокубков.

Фото: Unsplash

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