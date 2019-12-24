«Яндекс» продает данные своих пользователей банкам

«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Об этом пишет РБК.

Российский поисковик «Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков физических лиц. Они будут оценивать кредитоспособность заемщиков, вычисляя скоринговый балл (рейтинг кредитоспособности заемщика), опираясь, в том числе, и на данные, которые собирает «Яндекс».

Эту информацию изданию подтвердили представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое сотрудничает с IT-компанией, и «Яндекса».

Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка – источник РБК. Представитель «Эквифакса» отказался от комментариев, «Яндекс» факт сотрудничества подтвердил.

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро». Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.

Согласно источнику, кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает процент. «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.

Представитель «Яндекса» отметил, что данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре компании, а в аналитических моделях учитывается более 1 тысячи разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки.

Для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных.

Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняет управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».

Напомним, ранее стало известно, что российская группа компаний «Яндекс», несмотря на ее блокировку в стране, намерена купить права на трансляцию в Украине футбольных матчей еврокубков.

Фото: Unsplash

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