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Издания Британии потеряли 170 млн фунтов прибыли от диджитал-рекламы

от Telekritika
От Telekritika 236
Главная Диджитал Издания Британии потеряли 170 млн фунтов прибыли от диджитал-рекламы

Причиной стали запрещенные слова в публикациях.

Британские издатели теряют доходы от цифровой рекламы из-за «черных списков» cлов, пишет The Guardian.

Технология, блокирующая размещение рекламы в материалах о криминале и терроризме, не давала появится рекламе и в «безопасных» новостях. 

Британские издатели газет и журналов в прошлом году потеряли почти 170 млн фунтов стерлингов в диджитале, так как технология, предназначенная для предотвращения появления рекламы рядом с контентом о перестрелках, терроризме и т.п., также непреднамеренно заблокировала появление их рекламы в некоторых из самых популярных историй года.

Издатели нашли много статей, связанных с некоторыми из самых читаемых и, следовательно, коммерчески ценных историй года –  на темы от Кубка мира по регби до «Игры престолов» – без рекламы.

Причиной стало то, что перед тем как рекламодатели проводят цифровые кампании, они используют черные списки ключевых слов, снабженные триггерными словами, такими как «атака», «смерть» и «секс», – которые автоматически останавливают показ рекламы в потенциально проблемных историях, которые их содержат.

Хотя издатели традиционно поощряют использование таких мер защиты репутации бренда, в некоторых случаях черные списки увеличиваются до 3000 или 4000 слов, блокируя рекламу в материалах на разные темы.

По словам исполнительного директора издательства Hearst UK Джеймса Уайлдмана, непреднамеренно блокируются некоторые из наиболее надежных и популярных материалов. «Если мы напишем о герцоге и герцогине Сассексских, скорее всего, большинство программ увидит слово «секс» и предположит, что контент неуместен рядом с ними и заблокирует его», –  отмечает Уайлдман.

Издание пишет, что в  2019 году на рекламе в диджитале британские издания заработали около $995 млн. Это значит, что примерно ⅕ рекламных доходов теряется из-за запрещенных слов.

Напомним, американское спортивное издание The Athletic получило очередные инвестиции. На этот раз — в размере $50 млн, одним из инвесторов стал актер Мэтью Макконахи.

Фото: Unsplash

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