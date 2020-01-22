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Мэтью Макконахи проинвестировал спортивное издание США

от Telekritika
От Telekritika 257
Главная Новости Мэтью Макконахи проинвестировал спортивное издание США

Актер инвестирует через Plus Capital, венчурный фонд, поддерживаемый ведущими деятелями индустрии развлечений, телевидения, кино, музыки и спорта.

Американское спортивное издание The Athletic получило очередные инвестиции. На этот раз — в размере $50 млн. И одним из инвесторов стал актер Мэтью Макконахи, сообщает Axios.

Американская кинозвезда инвестирует через венчурный фонд Plus Capital, поддерживаемый ведущими деятелями индустрии развлечений, телевидения, кино, музыки и спорта. Среди других инвесторов — фонды Evolution Media, Y Combinator и Bedrock Capital. Последний — главный инвестор издания, инвестировал в предыдущем раунде сбора средств. Таким образом, всего объем сторонних вложений в издание с момента запуска в 2016 году составил $139,5 млн. А общая стоимость компании выросла до $500 млн.

Один из основателей The Athletic Алекс Мазер сказал, что теперь цель его издания — поиск новых подписчиков за пределами Северной Америки и Великобритании (в этих регионах уже существуют официальные версии проекта). При этом основной акцент в контенте будет сделан на футбол. Это продиктовано успешным запуском в Великобритании, где футбольный контент является основным и помогает привлекать подписчиков со всего мира.

The Athletic планирует стать прибыльной компанией в 2020 году. В планах на этот год — собрать 1 млн платных подписчиков. В компании по всему миру работают 500 человек. С 2018 года количество сотрудников штаб-квартиры The Athletic в Сан-Франциско выросло в три раза — до 85 человек. На 300% выросла команда разработчиков. В среднем 80% подписчиков издания продлевают подписку через год.

Фото: скриншот The Athletic

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