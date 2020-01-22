Мэтью Макконахи проинвестировал спортивное издание США

Американское спортивное издание The Athletic получило очередные инвестиции. На этот раз — в размере $50 млн. И одним из инвесторов стал актер Мэтью Макконахи, сообщает Axios.

Американская кинозвезда инвестирует через венчурный фонд Plus Capital, поддерживаемый ведущими деятелями индустрии развлечений, телевидения, кино, музыки и спорта. Среди других инвесторов — фонды Evolution Media, Y Combinator и Bedrock Capital. Последний — главный инвестор издания, инвестировал в предыдущем раунде сбора средств. Таким образом, всего объем сторонних вложений в издание с момента запуска в 2016 году составил $139,5 млн. А общая стоимость компании выросла до $500 млн.

Один из основателей The Athletic Алекс Мазер сказал, что теперь цель его издания — поиск новых подписчиков за пределами Северной Америки и Великобритании (в этих регионах уже существуют официальные версии проекта). При этом основной акцент в контенте будет сделан на футбол. Это продиктовано успешным запуском в Великобритании, где футбольный контент является основным и помогает привлекать подписчиков со всего мира.

The Athletic планирует стать прибыльной компанией в 2020 году. В планах на этот год — собрать 1 млн платных подписчиков. В компании по всему миру работают 500 человек. С 2018 года количество сотрудников штаб-квартиры The Athletic в Сан-Франциско выросло в три раза — до 85 человек. На 300% выросла команда разработчиков. В среднем 80% подписчиков издания продлевают подписку через год.

Фото: скриншот The Athletic

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