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Интернет-ассоциация сменила главу из-за депутатства Александра Федиенко

от Telekritika
От Telekritika 641
Главная Диджитал Интернет-ассоциация сменила главу из-за депутатства Александра Федиенко

В ассоциации, занимающейся развитием интернета в Украине, избрали нового главу правления и его заместителя.

На внеочередном заседании 11 августа правление ИнАУ приняло заявление про сложение полномочий главы от Александра Федиенко, избранного народным депутатом Украины от партии «Слуга народа» (№97 в списке). Соответствующая информация появилась на сайте организации. 

Новым главой правления ИнАУ избрали Анатолия Пятникова, который ранее занимал должность заместителя главы правления. Его заместителем стал Александр Савчук.

Александр Федиенко поблагодарил членов ИнАУ и правление за активную позицию, которую все годы занимала ИнАУ, и выразил уверенность, что ассоциация будет и в дальнейшем развиваться и становиться все более многочисленным и эффективным методом влияния для отстаивания интересов членов ИнАУ в отрасли.

Напомним, Александр Федиенко был главой ИнАУ с 2015-го. В апреле он сообщил о планах инициировать обращение ассоциации к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить указ Петра Порошенко о блокировках российских сайтов в интернете. Заявление вызвало общественный резонанс, после чего Александр Федиенко сообщил, что его высказывание неправильно интерпретировали журналисты.

Фото: internetua.com

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