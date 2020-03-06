Intel и Nokia будут совместно разрабатывать решения для сетей 5G

Недавно гендиректор Nokia подал в отставку из-за невыполнения планов по развитию 5G. В связи с этим компания сменила CEO, а также подписала договор с Intel о сотрудничестве в области разработки решений для сетей 5G, сообщает Reuters.

Nokia нуждается в партнерской поддержке по причине трудностей, возникших при создании однокристальной системы семейства ReefShark. Данная система сделает возможным уместить все ключевые компоненты для поддержки сетей нового поколения на одном чипе. В результате ее внедрения компания сможет удешевить широкополосное оборудование 5G для базовых станций, снизить энергопотребление и уменьшить размеры производимых гаджетов.

«Nokia сотрудничает с несколькими компаниями в рамках разработки технологии ReefShark», — подчеркнули в компании.

Это действительно так. Недавно Nokia заключила сделку с американским производителем телекомоборудования Marvell Technology. Компания надеется доработать свою систему и обойти конкурентов — Ericsson AB и Huawei, заручившись поддержкой и приняв помощь от Intel и Marvell Technology.

Напомним: ранее стало известно, что Microsoft проведет в Киеве AI day. The Future is Today.

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритика» у Telegram и Facebook!