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Instagram 2020: что нужно знать о развитии соцсети в следующем году

от Telekritika
От Telekritika 461
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22 факта от компании Squarelovin.

Через пару недель наcтупит новый год, который станет началом новой эры маркетинга, обещающей стать еще более диджитализированной и еще более динамичной. Учитывая то, что молодежь все чаще прибегает к персональному шоппингу и поиску брендов «с характером», а не просто ищет «хорошие товары», то, когда речь заходит о добротной маркетинговой стратегии, эксперты все чаще склоняются к маркетингу в социальных сетях и пользовательскому контенту. Чтобы помочь и маркетологам, и медийщикам, компания Squarelovin (разработчик инструментов управления контентом в соцсетях) создала инфографику, демонстрирующую 22 ключевых факта об Instagram, которые стоит иметь в виду, планируя стратегию на 2020 год.

Лидер по имени Instagram

6 октября 2010 года приложение Instagram было размещено в магазине iOS-приложений разработчиками Кевином Систромом и Майком Кригером, а два месяца спустя на платформе обмена фотографиями зарегистрировался 1 млн пользователей. Через год Instagram насчитывал 10 млн пользователей. Сегодня их количество достигло 1 млрд (по состоянию на май 2019 года), и все они ежедневно делятся 95 млн фотографий. И среди пользователей есть те, чьи популярность и влияние весьма высоки – это так называемые инфлюенсеры, за которых тут же ухватились маркетологи. И сегодня маркетинговые стратегии, нацеленные на социальные сети, становятся все более важными для брендов. Об этом свидетельствует статистика (на примере США): около 200 млн пользователей Instagram ежедневно посещают как минимум один бизнес-профиль, и чуть менее 3/4 американских подростков считают, что Instagram – лучший инструмент, который должны использовать бренды, чтобы достучаться до них. Объявления, размещаемые в данной соцсети, имеют охват 849,3 млн пользователей, в том числе 52,9 млн тинейджеров. В целом, в Instagram уровень вовлеченности брендов в 18 раз выше, чем в Facebook, и в 30 раз выше, чем в Twitter.

Самое значительное преимущество социальных сетей перед традиционными каналами – это то, что соцплатформы всегда и везде обеспечивают двустороннюю связь. Клиенты могут напрямую реагировать на контент, предоставляемый брендами. Аналогичным образом, бренды могут напрямую реагировать на контент, предоставляемый отдельными лицами в отношении своей продукции – на фото и видео, которые добровольно и бесплатно распространяются клиентами и отражают их опыт работы с брендом. В последние годы работа с пользовательским контентом в маркетинговых целях зарекомендовала себя во многих отраслях.

Instagram 2020: что нужно знать о развитии соцсети в следующем году

 

Преимущества использования визуального пользовательского контента в рекламе

Семь из десяти покупателей обращают внимание на мнение других покупателей при совершении покупки. Более 92% доверяют пользовательскому контенту больше, чем рекламным объявлениям, особенно, если впервые покупают какой-то продукт. Около 50% пользователей соцсети считают, что рекламные объявления заслуживают доверия.

С одной стороны, использование пользовательского контента в маркетинговых целях подрывает доверие к традиционной рекламе, а с другой – привлекает новых клиентов, вызывая доверие с их стороны.

Контент, поступающий непосредственно от клиентов, предлагает подлинные и довольно разносторонние впечатления от продуктов и услуг. Вот почему эффективность аккаунтов брендов, которые работают с пользовательским контентом, значительно отличается от аккаунтов с обычным брендированным контентом (что отражено в приведенной ниже инфографике). Бренды, использующие пользовательский контент, могут повысить уровень вовлеченности в Instagram в 6,9 раза.

Что касается Social Ads, интеграция пользовательского контента в среднем снижает вдвое как «цену за клик», так и «цену за действие». В то же время, благодаря социальным рекламным объявлениям, содержащим пользовательский контент, уровень вовлеченности в среднем увеличивается на 300%, а коэффициент конверсии – в 4,5 раза.

Instagram 2020: что нужно знать о развитии соцсети в следующем году

 

К чему приведет внедрение пользовательского контента в долгосрочной перспективе?

Размещение пользовательского контента в собственной ленте бренда в социальных сетях или даже на сайте бренда и в рекламе, несомненно, ставит клиентов во главу угла. Таким образом, пользовательский контент вносит значительный вклад в придание брендам индивидуалистического аспекта и тем самым создает четкий имидж бренда, с которым потенциальные клиенты могут сразу идентифицировать себя. Поэтому данный вид контента становится все более и более важным.

За последние несколько лет количество лайков и количество подписчиков превратились в своего рода шкалу доверия к брендам со стороны клиентов. Тем не менее в последнее время оба показателя подвергались резкой критике, а все из-за ботов, имитирующих взаимодействие с аккаунтами, накручивающими лайки и т.д. Пользовательский контент, однако, отличить от действий ботов несложно, ведь он характеризуется двумя важными атрибутами: честностью и прослеживаемостью.

Instagram 2020: что нужно знать о развитии соцсети в следующем году

По материалам squarelovin.com

Инфографика: squarelovin.com

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