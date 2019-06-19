🎞 IMDb запускает потоковый сервис уже этим летом

В прошлом IMDb Freedive, сейчас же – стриминговый сервис IMDb TV стартует в США уже 1 июля. Сервис утроит количество контента, не требуя десятка подписок ради просмотра. Уже подписаны договоры о сотрудничестве со студиями Warner Brothers, Lionsgate, Sony Pictures Entertainment, MGM, а пока зрителям предлагают бесплатный просмотр 130+ культовых фильмов и 29 телешоу. Об этом сообщает variety.com.

Единственное, что роднит IMDb TV с кабельным телеканалом – просмотр рекламы, которой, как сообщают Amazon, будет в 2 раза меньше, чем на привычном ТВ. Сервис не может полностью отказаться от рекламы, ведь функционирует именно за ее счет.

С 1 июля обновленный IMDb TV станет доступным в США, а в конце года – в Европе. Количество доступного контента будет зависеть от контрактов со студиями. Смотреть IMDb TV можно на веб-сайте IMDb, через приложение Prime Video или с помощью устройств Fire TV от Amazon за $49,99.

Бесплатную платформу IMDb TV Amazon будет использовать, чтобы привлечь зрителей и увеличить число подписчиков на своем платном детище – Amazon Prime Video. Добавление количества контента дает компании больше возможностей достичь этого с помощью рекламы.

Напомним, о запуске потокового телеканала без подписки от IMDb, который в корне отличается от Amazon Prime Video, стало известно в январе этого года.

Фото: скриншот IMDb TV