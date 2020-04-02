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Google создаст аналог TikTok

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Диджитал Google создаст аналог TikTok

Новая разработка американцев называется Short.

Компания Google в данный момент работает над созданием нового сервиса, который журналисты уже успели окрестить «убийцей» TikTok. Об этом сообщает издание The Information.

Новинка получила название Short, и, согласно инсайдерской информации, будет презентована в конце 2020 года. Также известно, что на первых порах это будет не отдельная платформа, а функция мобильного приложения Youtube, благодаря которой пользователи смогут создавать, размещать и просматривать короткие видеоролики. В компании заявляют, что преимуществом Short перед китайскими конкурентами является большой каталог лицензионного видео- и аудиоконтента, фрагменты которого юзеры смогут использовать для создания собственных роликов.

Напомним, что китайский сервис TikTok ежемесячно посещают более 45 млн людей, а его доля на рынке составляет 21,6%. Также отметим, что Google — не первая компания, пытающаяся конкурировать с этой соцсетью. Так, в январе 2020 года стало известно, что сооснователь Vine Дом Хоффман запустил аналогичную платформу под названием Byte.

Фото: unsplash

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