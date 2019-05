⏸ Google поставил китайского техгиганта на паузу

По сообщениям агенства Reuters из Нью-Йорка, компания Alphabet Inc (мультинациональный конгломерат, являющийся компанией-учредителем Google) приостановила сотрудничество с Huawei. На данном этапе Google переносит машинное оборудование, программное обеспечение и другие сервисы, необходимые для технической поддержки, кроме сервисов находящихся в публичном открытом доступе. Причина – попадание китайского техгиганта в черный список, инициированный американским правительством.

На данный момент владельцы смартфонов Huawei, на которых имеются приложения Google, смогут продолжить использовать программы и скачивать обновления. По крайней мере, так сообщил источник Reuters: «Сейчас мы выполняем принятый закон и оцениваем последствия. Для пользователей Google Play и ее систем безопасности Google Play Protect продолжит работать на уже существующих устройствах Huawei».

Введенные санкции и ограничения, скорей всего, затронут сектор бизнеса мобильных устройств Huawei, работающих за пределами Китая, что означает моментальную потерю техгигантом доступа к обновлениям операционной системы Google Android, а также к таким популярным сервисам, как Google Play Store, Gmail и YouTube

У компании Huawei останется доступ только к доступной версии Android, без доступа к дополнительным сервисам и настройкам от Google.

Администрация Трампа внесла Huawei Technologies Co Ltd в черный список Минторга, что значительно осложнит работу компании с американскими компаниями-партнерами. В пятницу Министерство торговли США оценивало введение ограничений для китайского техгиганта Huawei, чтобы не препятствовать бесперебойной работе сети и оборудования. В прошедшее воскресенье не совсем было ясно, останется ли у компании доступ к мобильным приложениями и программному обеспечению.

Пока невозможно оценить, насколько деятельность компании Huawei пострадает из-за попадания в черный список Минторга США и как этот факт отразится на глобальной бизнес-сети. Эксперты в области создания чипов поставили под сомнение возможность компании продолжать успешно работать в этом направлении без поддержки США. Детали того, какие специфические сервисы, предоставляемые китайским техгигантом, попали в список ограничений США, по утверждению источника Reuters, будут обсуждаться внутри Google.

Популярные приложения

Huawei по-прежнему будет иметь доступ к версии операционной системы Android, доступной через лицензию с открытым исходным кодом, известную как Android Open Source Project (AOSP). В мире насчитывается около 2,5 миллиарда активных Android-устройств. Однако Google прекратит предоставлять Huawei доступ, техническую поддержку и совместную работу с собственными приложениями и сервисами, сообщил источник. Huawei заявила, что потратила несколько лет на подготовку плана действий в чрезвычайных ситуациях путем разработки собственной технологии на случай, если потеряет доступ к Android. Европейский бизнес Huawei, ее второй по величине рынок, может пострадать, поскольку Huawei лицензирует эти услуги у Google в Европе.

«Наличие этих приложений имеет решающее значение для смартфонов. Производители остаются конкурентоспособными в таких регионах, как Европа», – Джефф Блабер, вице-президент по исследованиям ССS Insight

«‎Телекритика» попросила эксперта по международной экономике Глеба Буряка прокомментировать утреннюю новость, отразятся ли американские санкции на украинской экономике и пользователях:

«Украина не настолько сильно интегрирована в торговлю США и Китая, да и по сотрудничеству и зонам влияния Китай не так активен в Украине, как в остальных развивающихся странах. Но как раз по инфраструктурным решениям Украина – очень большой рынок, и развитие smart cities в наших городах-миллионниках – это вотчина Китая. Они будут стараться пролоббировать свое “железо”, будут предлагать кредиты и финансирование на внедрение, а США, в свою очередь, будет давить на правительство, чтоб мы с Китаем не связывались. Если разыграть карту правильно, то для Украины это может быть возможность для улучшения сотрудничества с США, использовать Китай как рычаг для уступок американцев».

Huawei пока не предоставил комментарии по сложившейся ситуации.

Компании-производители чипов, такие как Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc and Broadcom Inc уже сообщили своим подчиненным, что прекращают поставку критически важных для производства деталей компании Huawei до дальнейших распоряжений правительства.