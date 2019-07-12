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Googlе подслушивает людей с помощью голосового поиска

от Telekritika
От Telekritika 555
Главная Диджитал Googlе подслушивает людей с помощью голосового поиска

В компании прослушивают и записывают сообщения людей через Assistant Voice, чтобы отслеживать их интересы.

По словам Google, подрядчики слушают сообщения клиентов, записанные виртуальным помощником компании, – об этом cообщает The Wall Street Journal. После обработки данные анонимизируются и становятся доступными для штатных сотрудников, но автоматическая анонимизация никогда не бывает точной на 100%. Хотя компания удаляет имена пользователей и другую идентифицирующую информацию, она не меняет саму запись. Сотрудники видят стенограмму и слушают разговор пользователя с устройством, и это может привести к раскрытию личности. Таким образом из помощника сервис превращается в инструмент отслеживания интересов.

Пользователи должны сказать «Хорошо, Google», чтобы активировать устройство и общаться с ним. Они могут запросить местную погоду  или информацию о пробках, и устройство предоставит ответ на этот вопрос, если он будет понят правильно. «Уберите один способ для рекламодателей отслеживать вас, и они быстро найдут другой», – пишет The Wall Street Journal.

Как оказалось, прослушка возможна даже без команды сервису. В штате компании есть специалисты, которые стали свидетелями происходящего вблизи пользовательских устройств со встроенным Google Assistant. В части гаджетов она может включаться самопроизвольно. Выяснилось, что количество таких самопроизвольных срабатываний достигает 15%.

На днях «Телекритика» писала, что Google предпринимает очередную попытку запустить собственную соцсеть.

Фото: Google

 

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