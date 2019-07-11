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Google делает очередную попытку запустить соцсеть

от Telekritika
От Telekritika 247
Главная Диджитал Google делает очередную попытку запустить соцсеть

После провала сервиса Google+ и его закрытия в апреле этого года интернет-гигант Google делает новую попытку запустить собственную социальную сеть. Она получила название Shoelace и уже начала работать в тестовом режиме.

Google позиционирует новинку как «гиперлокальную сеть для тех, кто хочет найти людей, готовых присоединиться к ним в таких мероприятиях, как спорт или посещение шоу». Главное отличие Shoelace от стандартных соцсетей, по словам создателей, в том, что она ориентирована не на текущие связи между людьми, а на знакомства и расширение круга общения. Об этом сообщает thenextweb.

В настоящее время Shoelace можно использовать только для приглашений людей, которые имеют такие же интересы. Достаточно создать список событий и мероприятий, в которых вы участвуете, и предложить друзьям или же незнакомцам присоединиться. Также соцсеть будет показывать события, на которые вы можете попасть.

Shoelace работает на Android и iOS, но пока доступна только в Нью-Йорке и требует приглашения, поэтому придется подождать и посмотреть, насколько успешным будет этот эксперимент Google и станет ли новая соцсеть глобальной.

Напомним, «Телекритика» сообщала о том, что Google и Associated Press запускают ресурс по обмену региональными новостями.

Фото: The Sun

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