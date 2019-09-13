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Google меняет порядок ранжирования новостей

от Telekritika
От Telekritika 171
Главная Диджитал Google меняет порядок ранжирования новостей

Поисковик Google вводит новые алгоритмы для новостей в пользу первоисточников.

Компания убеждена, что оригинальные новости должны быть в приоритете к показу, поэтому снова меняет свои алгоритмы. Теперь в поисковой выдаче выше всех будет выдаваться сайт, который опубликовал новость первым. Об этом сообщают в официальном блоге компании. До этого приоритет в выдаче отдавался последней и наиболее полной версии материала. 

«Многие новостные статьи, расследования, эксклюзивные интервью могут быть настолько примечательными, что вызывают интерес и последующее освещение в других публикациях. Также сайты переписывают одну и ту же новость и публикуют ее примерно в одно и то же время. Это может затруднить пользователям поиск материала, с которого все началось», – сообщает Ричард Джинграс, вице-президент отдела новостей Google.

Джинграс также говорит, что не существует четкого определения «оригинальности» материалов, поэтому компания сделает все возможное, чтобы научиться отслеживать жизненный цикл публикации.

Как именно будет работать система – точно неизвестно. Но в корпорации заявили, что в отдельных случаях «авторитетность» и оригинальность материалов будут определять 10 тысяч так называемых «оценщиков». Именно они будут анализировать, какой ресурс является первоисточником и выдавать их первыми в поисковых запросах. При этом будут учитываться полнота материала, дата публикации, репутация сайта и автора. Далее на основании этих данных будет создан алгоритм для автоматического ранжирования. 

Напомним, недавно «Телекритика» писала, что Google, BBC, Twitter и Facebook объединились против фейков.

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