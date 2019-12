Google BERT теперь работает на украинском языке

9 декабря технология искусственного интеллекта Google BERT стала доступна на 70 языках. Об этом компания сообщила в Twitter.

Google BERT, который умеет определять контекст предложений и правильное значение слов, исходя из содержания, заработал на 70-ти языках. В число доступных языков вошел и украинский. До этого момента технология была доступна только на английском в США.

BERT, our new way for Google Search to better understand language, is now rolling out to over 70 languages worldwide. It initially launched in Oct. for US English. You can read more about BERT below & a full list of languages is in this thread…. https://t.co/NuKVdg6HYM

— Google SearchLiaison (@searchliaison) December 9, 2019