🌎Глобальные затраты на digital-рекламу в 2019

Одним из главных триггеров увеличения роста общего рекламного рынка является большой спрос на диджитал. И, несмотря на то, что в сравнении с 2018 годом показатели роста будут меньше, это скорее указывает на трансформацию рынка, чем на уменьшение общих бюджетов по рекламе.

По мнению Джонатана Бэрнарда, возглавляющего в Zenith департамент прогнозирования, рекламодатели не перестали вкладываться в рекламу – они просто перераспределили бюджеты в другие перспективные направления: технологии, работу с данными и в e-commerce.

По прогнозам, в 2019 глобальные затраты на digital-рекламу вырастут на 17,6% и составят $333,25 миллиарда. Это означает, что впервые диджитал составит почти половину глобального рынка рекламы

В некоторых странах, таких как Великобритания, Китай, Норвегия и Канада, диджитал уже доминирует в качестве главного рекламного медиума. В этом году США и Нидерланды также присоединятся к этой группе стран, с общими показателями от 54,2% до 52,6% всех рекламных затрат.

Тем временем, в менее развитых регионах, таких как Латинская Америка и Юго-Восточная Азия, реклама в диджитале все еще отстает по объемам размещений от более традиционных медиа.

По прогнозам, в 2019 глобальные затраты на digital-рекламу вырастут на 17,6% и составят $333,25 миллиарда. Это означает, что впервые (по приблизительным подсчетам) диджитал составит почти половину глобального рынка рекламы.

Google останется самой крупной площадкой по продаже рекламы в интернете, аккумулируя 31,1% всех мировых затрат на рекламу, что в денежном эквиваленте будет равняться сумме $103,73 миллиарда. На втором месте будет Facebook с $67,37 миллиарда чистой рекламной прибыли, за лидерами на третьем месте идет китайский гигант Alibaba с $29,20 миллиарда. Четвертым крупным игроком на рынке интернет-рекламы является Amazon, который постепенно откусывает долю рынка у монополии Google и Facebook и выходит на глобальный рынок с $14,03 миллиарда прибыли от рекламных размещений.

Фото: pixabay.com