Facebook запустит новостную вкладку News 25 октября

25 октября Facebook планирует запустить вкладку News, которая будет предлагать материалы от сотен новостных организаций. Некоторым из данных изданий компания будет платить за поставку контента. Об этом сообщил The Washington Post.

Запуск новостной вкладки должен вернуть крупнейшую соцсеть в бизнес по доставке новостей. Новый раздел также позволит Facebook напрямую конкурировать с сервисами агрегации новостей, предлагаемыми конкурентами Google и Apple.

Сервис от Facebook будет курироваться небольшой командой журналистов, которые будут отбирать топовые новости. Однако в основном вкладка новостей будет опираться на компьютеризированные алгоритмы, которые будут предлагать материалы, соответствующие интересам пользователей: политика, спорт, здравоохранение, технологии, развлечения и другие темы.

До января 2018 года Facebook был главным распространителем новостей. Спад пошел после того, когда соцсеть изменила алгоритм ранжирования новостей, показывая в приоритете новостной ленты посты членов семьи и друзей. Данное отступление от стандартов подорвало трафик многих издателей, поэтому Facebook таким способом попытается восстановить часть этой аудитории. Хотя на этот раз уже не в новостных лентах, а на отдельной вкладке, которую пользователи смогут по желанию открыть или игнорировать.

Презентация новой функции состоится в Нью-Йорке 25 октября, в мероприятии примут участие исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг и Роберт Томсон, исполнительный директор News Corp, материнской компании издания Wall Street Journal.

Таким образом, Facebook присоединится к растущей тенденции – платным новостям. В этой сфере сейчас активно развивается Apple, с его подпиской на новости в расширенном сервисе Apple News +.

Напомним, ранее стало известно, что в число изданий, которые будут сотрудничать с Facebook для вкладки News вошли проекты: The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post, Washington Post, BuzzFeed News, Business Insider и другие издания.

Фото: Unsplash

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