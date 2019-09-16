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Facebook запретил рекламировать услуги

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 1103
Главная Диджитал Facebook запретил рекламировать услуги

В диджитал-сообществе активно обсуждается тема запрещенных для рекламы в Facebook услуг.

Недавно социальная сеть Facebook опубликовала новый список услуг, запрещенных для рекламирования. Это касается WhatsApp, Instagram и самой сети. Об этом сказано в разделе правил торговли на официальном сайте компании. В список входит 15 отраслей и смежных с ними тем. Есть ли случаи-исключения из правил, непонятно.

Так, с недавнего времени нельзя запускать рекламу на услуги персонала, финансовые услуги, услуги электрика, сантехника, клининг и другие. Навсегда действует запрет или временно – не сообщается.

Facebook постоянно дополняет правила запрещенного контента. На данный момент в списке запретов сети насчитывается 21 раздел.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о том, что Facebook ужесточил борьбу с контентом о суициде.

Фото: Pexels

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