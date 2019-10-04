Facebook представил новый мессенджер для Instagram

3 октября компания Facebook презентовала новый мессенджер для пользователей Instagram под названием Threads. Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

«Мы увидели необходимость в том, чтобы оставаться более связанными с близкими друзьями в течение дня, чтобы вы могли рассказать о том, что вы делаете и как себя чувствуете, с помощью фотографий и видео. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с близкими друзьями в отдельном приватном пространстве», – комментирует директор по продукту Робби Штайн.

Приложение будет работать как дополнение к Instagram, а внутренние сообщения соцсети – Instagram Direct – будут работать в обычном формате.

Основные функции Threads: отправка сообщений, обмен фотографиями, отправка местоположения через статус пользователя.

В пресс-службе сообщили, что приложение в скором времени будет доступно пользователям по всему миру.

Напомним, недавно «Телекритика» писала, что приложение Who’s in Town позволяет узнать местоположение Instagram-подписчиков, используя для этой цели только открытые данные.

Фото: пресс-служба Facebook

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