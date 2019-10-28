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Facebook показал новую вкладку News в Америке – видео

от Telekritika
От Telekritika 616
Главная Диджитал Facebook показал новую вкладку News в Америке – видео

Новостной раздел пока работает в тестовом режиме.

25 октября Facebook запустил новостную вкладку News. Пока ею могут воспользоваться жители США, а вскоре она будет доступна по всему миру. Как выглядит раздел новостей и что в нем можно увидеть — показали в официальном блоге Facebook.

Итак, что есть в новой вкладке от Facebook:

  • новости, выбранные группой журналистов, чтобы быть в курсе событий в течение дня;
  • рекомендации, основанные на новостях, которые читает и публикует пользователь;
  • тематические разделы: бизнес, развлечения, здоровье, наука и техника, а также спорт;
  • раздел подписок для тех, кто связал свои платные подписки на новости со своей учетной записью Facebook;
  • возможность скрывать статьи, темы и издателей, которые не интересны пользователю.

 

Напомним, ранее стало известно, что Facebook запустит вкладку News, которая будет предлагать материалы от сотен новостных организаций. Некоторым из данных изданий компания будет платить за поставку контента. В число изданий, которые будут сотрудничать с Facebook, вошли издания: The Wall Street JournalDow Jones, New York Post, Washington PostBuzzFeed NewsBusiness Insider и другие.

Фото: Facebook

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