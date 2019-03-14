Facebook находится под уголовным расследованием за слив данных

«Телекритика» писала, что Facebook с 2010 года сливает данные пользователей крупным технологическим компаниям, что сегодня привело к уголовному расследованию в отношении заключенных договоров.

Большое жюри в Нью-Йорке затребовало предъявить в суде документов по крайней мере от двух известных производителей смартфонов и других устройств, сообщает издание The New York Times, не называя их, и ссылаясь на двух человек, знакомых с запросами.

Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, получив широкий доступ к информации сотен миллионов его пользователей. Кроме этих двух компаний, сделки с Facebook Inc заключали еще около 150 компаний, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony. Соглашения позволяют этим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия пользователей. Сообщается, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.

«Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям... Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это», – отмечается в заявлении представителя Facebook.

Когда началось расследование Большого жюри под надзором прокуроров из прокуратуры США в восточном округе Нью-Йорка – точно неизвестно. Facebook уже находился под пристальным вниманием Федеральной торговой комиссии и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами Министерства юстиции начал расследование после сообщений о том, что политическая консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные Facebook о 87 миллионах людей и использовала их для создания инструментов, которые помогли в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Напомним, после скандала с Cambridge Analytica в июне и декабре 2018 года появилась информация о том, что Facebook предоставил бизнес-партнерам, включая производителей смартфонов, планшетов и других устройств, широкий доступ к личной информации людей, что позволило некоторым компаниям эффективно игнорировать настройки конфиденциальности пользователей. Сделки по обмену позволили поисковой системе Microsoft Bing найти друзей практически всех пользователей Facebook без их явного согласия и позволили Amazon получать имена пользователей и контактную информацию через своих друзей. Apple удалось скрыть от пользователей Facebook все индикаторы того, что «яблочные» устройства запрашивают данные. Сторонники конфиденциальности заявили, что партнерские отношения, по-видимому, нарушают Соглашение 2011 года между Facebook и F.T.C. (Federal Trade Commission), когда Facebook поделилась данными, обманув потребителей.

Фото: The New York Times