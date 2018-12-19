Ничего личного: Netflix и Yandex читали вашу переписку

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы компании и показания 50 бывших сотрудников.

Согласно требованиям Федеральной торговой комиссии, соцсеть обязана получить согласие пользователя на обработку информации, прежде чем данные уйдут «в мир». Началась история слива данных еще в далеком 2010, когда были заключены первые сделки. В результате данные сотен миллионов пользователей в месяц уходили «левым» компаниям. 150 компаний, большинство из которых работают в сфере технологий, включая интернет-магазины и развлекательные ресурсы, а также автопроизводителей и медиа, выступили партнерами Facebook.

Три типа партнерства в Facebook



Первый – интеграционный. Здесь используются специальные приложения, которые соцсеть внедряет для OEM-производителей смартфонов, таких как BlackBerry.

Здесь используются специальные приложения, которые соцсеть внедряет для OEM-производителей смартфонов, таких как BlackBerry. Второй – часть уже неактивной программы «мгновенной персонализации». Предполагалось, что партнеры Facebook смогут настраивать свои сервисы под пользователей, используя данные соцсети. Примером такого взаимодействия была сделка с Bing и Yelp. Программа работала с 2010 года, но была закрыта в 2014-м из-за критики системы. Журналисты подтвердили, что Bing получал данные и в 2017 году.

Предполагалось, что партнеры Facebook смогут настраивать свои сервисы под пользователей, используя данные соцсети. Примером такого взаимодействия была сделка с Bing и Yelp. Программа работала с 2010 года, но была закрыта в 2014-м из-за критики системы. Журналисты подтвердили, что Bing получал данные и в 2017 году. Третий – разовые сделки с Facebook. Согласно документам, в таком формате соцсеть работала с Spotify, Netflix, Royal Bank of Canada. Компании имели доступ к «чтению и отправке» пользовательских сообщений. Это якобы было результатом использования нового API, запущенного в 2010 году. Журналисты утверждают, что Spotify, например, мог подключиться к окну сообщений, чтобы отправить песни друзьям пользователя.

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Какие данные получали компании от Facebook

Apple: контакты пользователей и записи в календаре (даже если пользователь запрещал обмен данными). Это было частью сделки, которая до сих пор активна. Компания заявила, что была не в курсе этого, а данные никогда не покидали пределы устройства.

Amazon: имена и контактную информацию пользователей в рамках уже неактивной сделки. Компания не пожелала сообщить, как использовала данные, заявив, что это было сделано «надлежащим образом».

Поисковик Bing: имена и другую информацию пользователей, списки друзей.

Microsoft заявила, что удалила данные. В Facebook уточнили, что речь шла только о «публичных» данных.

Spotify, Netflix и Королевский банк Канады могли читать пользовательские сообщения. Все три компании отрицают наличие такой возможности.

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Что говорят Facebook, Netflix и «Яндекс»

Стив Саттерфилд, директор по приватности и публичной политике Facebook:

«Наши партнеры не могли игнорировать настройки безопасности и ошибочно думать иначе. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с другими компаниями, чтобы пользователи могли использовать Facebookна устройствах и платформах, которые мы не поддерживаем сами. В отличие от игр, стриминговых сервисов и сторонних приложений, эти партнеры могли использовать только определенные функции, а не всю информацию в собственных целях».

Представители Netflix:

«На протяжении многих лет мы разными способами пытались сделать Netflix более социальным. Одним из примеров этого была функция, которая позволила подписчикам рекомендовать фильмы и сериалы своим друзьям в Facebook через Messenger или Netflix. Она никогда не была особо популярной, поэтому мы отключили эту возможность в 2015 году. Мы никогда не получали доступа к личным сообщениям пользователей и не просили об этом».

Представители «Яндекса»:

«Яндекс» и другие поисковые системы перестали получать данные от Facebook в 2015 году – после того, как Facebook отозвала API, через которое осуществлялась передача данных. «Яндекс» при получении данных строго соблюдал все условия соглашения. Защита личных данных пользователей и безопасность – основные приоритеты «Яндекса».

«Телекритика» уже привыкла к тому, что Цукерберг в последнее время часто фигурирует в скандальных новостях. Надеемся, истории со сливом данных когда-то окажутся в прошлом и больше не повторятся.

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